Asteroide 2020 DB5 se aproximará da Terra em junho

A agência espacial destaca que o risco de impacto é extremamente baixo. (foto: Foto: Space Reference/Reprodução) No dia 15 de junho, um asteroide denominado 2020 DB5, com diâmetro de 850 metros, se aproximará da Terra a uma distância de 4.308.886 km. Viajando a uma velocidade de 34.272 km/h, a Nasa classificou o corpo celeste como um Objeto Próximo da Terra (NEOs, na sigla em inglês). Entretanto, a agência espacial destaca que o risco de impacto é extremamente baixo.





Segundo informações do tabloide Daily Star, a primeira aproximação do asteroide 2020 DB5 à Terra foi registrada em 1905, e a última ocorreu em 1995. A Nasa monitora detalhadamente o asteroide e prevê que sua última passagem próxima ao nosso planeta acontecerá em 23 de julho de 2179. Caso haja alguma mudança na trajetória do asteroide, a agência dispõe do DART (Double Asteroid Redirection Test), um método de defesa planetária contra objetos próximos da Terra.





Os cometas, asteroides, meteoros e meteoritos são frequentemente confundidos entre si. O astrônomo Cássio Barbosa, do Centro Universitário FEI, explica que cometas são formados principalmente por rocha e gelo, e possuem uma cauda longa e brilhante devido às partículas de rocha e poeira que se soltam no espaço. A maioria dos cometas tem origem na Nuvem de Oort ou no Cinturão de Kuiper.





Os asteroides, como o 2020 DB5, também são compostos por rocha e gelo, mas com maior quantidade de rocha. Eles não apresentam cauda e geralmente vêm do cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Já os meteoroides são fragmentos de cometas ou asteroides que circulam em órbitas ao redor do Sol. Os meteoros, ou estrelas cadentes, são o fenômeno da passagem de um meteoroide pela atmosfera terrestre, enquanto os meteoritos são meteoros que atingem a superfície terrestre, podendo variar de poeiras cósmicas a corpos celestes de várias toneladas.