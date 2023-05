Serviços do INSS afetados por desligamento não programado do Datacenter

442

Serviços ficaram fora do ar (foto: Oftalmologista BH/Reproducao) O desligamento não programado do Datacenter do INSS, ocorrido no domingo (21/5), resultou em interrupções nos serviços do instituto. A situação impactou o aplicativo Meu INSS, que disponibiliza mais de 90 serviços, e o Portal dos Peritos Médicos Federais, além do sistema de agendamento.

Os servidores do INSS também ficaram sem acesso ao sistema de trabalho. O incidente ocorreu durante uma manutenção no Datacenter do Rio, afetando serviços em todo o país.

Na segunda-feira (22/5), o Dataprev anunciou o restabelecimento total da operação, porém, o governo federal informou, posteriormente, que equipes técnicas estavam trabalhando para garantir a disponibilidade completa dos sistemas o mais rápido possível.

Usuários também reportaram problemas nos serviços oferecidos no site do INSS.