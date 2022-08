Atualização no Instagram divide opiniões na internet

Após os ensaios, a funcionalidade está sendo implementada gradativamente entre os usuários (foto: Reprodução/Redes sociais )

Após meses de teste, o Instagram liberou, nesta terça-feira (16/8), para todos os usuários da plataforma a possibilidade de gravar stories de até 60 segundos. Contudo, a atualização com as publicações temporárias em formato estendido, dividiu opiniões na internet.





Anteriormente, eram estabelecidas pelo Instagram gravações curtas e provisórias de 15 segundos. Logo, a ferramenta passou a permitir a gravação ininterrupta em até 60s, mas, ao final, os conteúdos se dividiam em quatro blocos.









Para alguns, a melhoria já tardava. Um perfil no Twitter afirmou que “pela primeira vez o Instagram acertou em uma atualização”.

pela primeira vez o instagram acertou em uma atualização: story com 60 segundos %u2014 vaz %u2600%uFE0F (@oliveiraamandda) August 15, 2022

Instagram atualizou e agora a duração dos stories de vídeo aumentou pra 60 segundos, amém %uD83D%uDE0D%uD83D%uDE0D %u2014 iludido (@viniciuxrod) August 16, 2022

Em contrapartida, outros usuários não gostaram dos stories de 60 segundos, afirmando que a plataforma está "acabando com o que resta” de si. E até se sentem motivados a desativar seus perfis na rede social.

story de 60 segundos está me fazendo pensar seriamente em desativar o instagram %u2014 ju (@jorgefrjunior) August 16, 2022

stories de 60 segundos %uD83E%uDEE0

Instagram acabando com o que resta dele %u2014 pequena flor! (@samarabeatriz) August 15, 2022

Foco nos conteúdos em vídeo

No final de julho deste ano, após influenciadores e usuários se manifestarem contra as atualizações no Instagram , alegando que a rede social estava tentando copiar o TikTok, o CEO do Instagram, Adam Mosseri, veio a público explicar as mudanças na plataforma.





Segundo Mosseri, a plataforma está experimentando mudanças inevitáveis e vai focar cada vez mais nos conteúdos em vídeo





Entre as propostas, estava um novo formato de exibição para as imagens no feed. O tamanho 16:9 em que as publicações apareceriam na tela inteira. Mas a rejeição dos usuários foi grande, o que fez com que os responsáveis pela rede, por ora, mudassem de ideia.