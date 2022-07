CEO do Instagram defende as mudanças na rede social

CEO do Instagram, Adam Mosseri respondeu às críticas; ele contra-argumenta que "precisamos evoluir" (foto: Reprodução/Instagram )

Após influenciadores e usuários se manifestarem contra as atualizações no Instagram, nessa terça-feira (26/7), o CEO da rede social, Adam Mosseri, respondeu às críticas, e contra-argumentou, afirmando que "precisamos evoluir".





O protesto “Pare de tentar ser o TikTok” começou na última semana. Os usuários alegam que as atualizações na rede social, em que valorizam os conteúdos de vídeo, têm feito com que a rede social perca sua essência. Depois das críticas, Mosseri publicou um vídeo em seu perfil explicando as mudanças na rede social.





Ele afirma que a plataforma está experimentando mudanças, mas vai seguir com as imagens. Contudo, o CEO do Instagram não nega o foco nos conteúdos em vídeo, mesmo que o novo modelo ainda esteja em testes.





“O Instagram vai continuar suportando fotos, faz parte da nossa herança, eu amo fotos e sei que vocês também amam fotos. Dito isso, eu preciso ser honesto, acredito que o Instagram se tornará, cada vez mais, voltado para os vídeos”, disse Adam Mosseri.

Apesar das atualizações, o executivo garantiu, em seu pronunciamento, que o novo modelo não deve alterar a dinâmica de entrega dos conteúdos na rede. Ele também explicou que a função de "recomendações" no aplicativo tem o objetivo de tornar mais fácil a descoberta de novos conteúdos, podendo ajudar os produtores alcançar mais pessoas.

Manifestos contra a plataforma

Nesta semana, influenciadores se manifestaram contra as atualizações no Instagram . As movimentações começaram a partir da influenciadora e fotógrafa Tati Bruening, que criou uma campanha para a rede social voltar às suas origens.





O protesto contou com o apoio das influenciadoras e empresárias Kim Kardashian e Kylie Jenner. Além de uma petição na internet com mais de 160 mil assinaturas.