'Bug' no Instagram? Internet reclama de instabilidade e erros no app

Em outras redes sociais, usuários reclamam que o Instagram está "bugado" (foto: wichayada suwanachun/Shutterstock)

As reclamações surgiram na noite da última terça-feira (28/09), mas se intensificaram na tarde da quarta-feira. “O meu insta ta todo estragado socorro”, comentou um perfil no Twitter.





No site do Downdetector, que recebe reclamações de erros em sites, contabilizou picos de instabilidade nas últimas 24 horas, sendo 97 notificações de bug na rede entre as 13 horas e 14 horas desta quarta.





“Está tudo bugado no insta. Desde ontem e nada de soltarem uma nota de esclarecimento, ou previsão de volta. Isso tá cheirando hack no sistema!”, escreveu Bruno Zechin na plataforma.





O Estado de Minas entrou na plataforma e no celular de alguns usuários da equipe de reportagem não apresentava erro. Até a publicação desta matéria, o Instagram ainda não se pronunciou sobre a instabilidade.

O Instagram apresentou instabilidade nesta quarta-feira (29/06). Em outras plataformas sociais, usuários reclamavam que as funções do aplicativo na versão mobile não estavam funcionando, como postar stories e sem atualização no feed.