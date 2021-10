Falha no Whatsapp, Facebook e Instagram viram samba na voz de Marcelo Adnet

Humorista Marcelo Adnet cria em tempo recorde samba para falha no Whatsapp, Instagram e Facebook (foto: Divulgação/TV Globo)

A conexão do WhatsApp, Facebook e Instagram caiu? Não tem problema, o humorista Marcelo Adnet criou três sambas para entreter os brasileiros enquanto as redes sociais não voltam. “Pensei que é problema do Wi-Fi, oh meu Deus me enganei”, brinca.