Instagram está de cara nova e muda espaço para curtidas; veja novos recursos e mudanças

Instagram passou por grandes alterações nesta quinta-feira (12). O aplicativo, que já vinha ensaiando há alguns meses as novas ferramentas, agora realmente alterou a interface e colocou no catálogo suas mudanças. Entre elas, a página do Reels, recurso criado para bater com o "aplicativo vizinho" TikTok.









Direct. Para investir nas mudanças, o aplicativo mudou de cara. Os ícones para criação de conteúdo (+) e de registro da atividade dos usuários (ícone do coração, onde ficam os likes) foram trocados de lugar. Agora, eles aparecem no canto superior da tela ao lado do





A barra de navegação, antes localizada na parte de baixo da tela, agora está com outras duas abas, formando uma junção entre e o Feed, o Explorar, o Reels, o Shop e Perfil.

Diretoria fala sobre alterações





Em comunicado à imprensa, o presidente do Instagram, Adam Mosseri, falou sobre as novas mudanças. Ele afirmou que a pandemia foi responsável por muitas delas.



"Estamos vendo as mudanças no comportamento da nossa comunidade acontecerem mais rapidamente, inclusive na forma como os grupos usam o Instagram e se conectam com o mundo. Este ano, com a pandemia e grande parte do mundo permanecendo em casa, vimos uma explosão em vídeos curtos e divertidos no Instagram. Também vimos uma enorme quantidade de pessoas passando a comprar mais e mais on-line e jovens buscando recomendações de seus criadores favoritos sobre o que comprar.”

