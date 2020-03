Twitter adere a postagem como Stories

O Twitter anunciou ontem que vai testar uma nova ferramenta em que as mensagens desaparecem após 24 horas, similar aos Stories do Instagram. De acordo com a empresa, o recurso, batizado de Fleets, já estaria disponível para testes ontem mesmo, apenas no Brasil.





Segundo a companhia, a escolha do Brasil para testar a nova ferramenta se deu em razão de o país ser um dos mais ativos na plataforma: “Uma vez que o Brasil é um dos países em que as pessoas mais conversam no Twitter, com muitos de vocês apaixonados por falar e seguir outros brasileiros na plataforma, estamos animados em testar a nova funcionalidade aqui”.





Os usuários, é claro, compararam a nova função aos stories do Instagram. O modo de mensagens efêmeras, aliás, é originário do Snapchat. Depois, acabou difundido nas redes sociais geridas por Mark Zuckerberg, a exemplo do Facebook, do WhatsApp e do próprio Instagram.





A empresa, claro, usou a própria plataforma para fazer a propaganda: “Estamos experimentando uma nova forma de você ‘pensar alto’ no Twitter, sem curtidas, retweets ou comentários públicos. O nome disso é Fleets. Quer saber do melhor? Eles desaparecem depois de 24 horas”.





Em seguida, postou a explicação sobre como seria o funcionamento. “Fleets são para você compartilhar suas ideias e opiniões momentâneas. Essas postagens desaparecem depois de 24 horas e não têm retweets, curtidas ou comentários públicos. Em uma pesquisa inicial, as pessoas nos disseram que, uma vez que os Fleets somem, elas ficam mais à vontade para compartilhar pensamentos corriqueiros e cotidianos.”