Recepção calorosa com sotaque estrangeiro

Torcedores se aglomeram para prestigiar a chegada dos ídolos brasileiros. Faltou espaço até nos muros nas proximidades. Delegação brasileira foi a última a desembarcar no Catar (foto: João Vítor Marques)

(foto: Adrian Dennis/AFP)

Enviado especial ao Catar





O ritmo não é exatamente aquele ao qual estamos acostumados. Desta vez, o samba não ecoa dos instrumentos de percussão. Sai um ritmo menos suingado, mas mais firme e agressivo. É o acompanhamento perfeito para o canto, que mais parece um grito de guerra. Assim, em hindi, a torcida trajada de verde e amarelo apoia a Seleção Brasileira, que, gélida, contrastou com a calorosa multidão que a aguardava ansiosamente, ontem, em frente ao hotel de luxo que hospeda a delegação em Doha, durante a Copa do Mundo.





Após cinco dias de treinamento na fria Itália, Tite e companhia rumaram ao desértico Catar para finalizar a preparação para o tão aguardado Mundial. O voo foi tranquilo, apesar do atraso um pouco superior a uma hora. A comitiva deixou o Aeroporto Internacional de Hamad e, cerca de 30 minutos depois, chegou ao Westin Doha Hotel & Spa, no Centro de Doha, por volta das 23h55 (17h55 no Brasil). Uma diária no local fica entre R$ 3,5 mil e R$ 12,4 mil.





Horas antes, o local começou a ser tomado pelas cores da Seleção. Mas o sotaque de quem decorava os arredores do hotel com a bandeira brasileira era majoritariamente do Sudeste Asiático. Centenas de pessoas nascidas na Índia, mas torcedoras do Brasil, deixaram o país natal e percorreram cerca de 3 mil quilômetros até a capital catari. É a torcida Brazil Fans Qatar, que recentemente ganhou notoriedade na internet pelo modo efusivo de torcer pelo país que adotaram.





Uma estimativa nada científica, baseada na vivência, deixa claro que a maioria das pessoas que andam pelas ruas de Doha com a camisa da Seleção não nasceu no Brasil. Aliás, ostentar uma credencial de jornalista brasileiro por aqui transforma você, automaticamente, em celebridade. Entre uma estação e outra de metrô, dois indianos – Sadin e Sudipta –, em momentos diferentes, abordaram este que vos escreve e começaram a falar sobre a paixão por Pelé, Didi, Garrincha, Ronaldinho Gaúcho e companhia.





Sudipta, aliás, pediu até selfie. E explicou por que gosta tanto da Seleção. “Foi uma das primeiras que vi. O jeito de jogar, a alegria, tudo isso nos fez encantar pelo Brasil”, diz, sorridente, o trabalhador. O reforço à arquibancada brasileira não vem só da Índia. Homens nascidos em outros países do Sudeste Asiático, como Paquistão e Bangladesh, também têm apreço pelo time de Neymar, Vinícius Júnior, Gabriel Jesus e tantos outros citados nominalmente por eles.





Empolgação x decepção

Muito empolgados, aglomeraram-se em dois espaços protegidos fortemente por seguranças antes da chegada da delegação brasileira. O ritmo um tanto diferente foi compensado pela alegria visceral por, quem sabe, ver os ídolos de perto. Mas a expectativa foi do tamanho da decepção. Escoltado pela polícia catari, o ônibus dos jogadores passou rapidamente pelo local, nada mais do que 30, 40 segundos. Atrás dele, outro ônibus e uma van, com o estafe e os demais representantes da CBF, chegaram em seguida. Ninguém desceu, ninguém cumprimentou os fãs.





O frisson pela aproximação da delegação, porém, ainda demorou a passar. O volume da percussão voltou a subir e os cantos indianos tomaram conta do ambiente mais uma vez. Parecia ainda haver esperança pela vinda de alguém. Mas, minutos depois, a torcida resolveu deixar o local, parcialmente frustrada por não conseguir as desejadas fotos e parcialmente alegre por viver aquele momento.