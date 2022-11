Despedida da torcida em busca da vaga

Criticado por parte da torcida na derrota para o Botafogo, o técnico Cuca busca a reabilitação contra o Cuiabá, no Gigante Pampulha (foto: Pedro Souza/Atlético)







A relação entre Atlético e torcida anda estremecida. A irritação da massa aumentou muito durante a derrota para o Botafogo, na última segunda-feira. A chance de reconciliação é nesta quinta-feira, quando o Galo recebe o Cuiabá, às 20h, no Mineirão. Será o último jogo em casa do alvinegro no Campeonato Brasileiro. E o Atlético tem um único objetivo: vencer o Dourado e seguir na briga por uma vaga na Copa Libertadores. O Galo desperdiçou chance de assumir a sexta posição na última rodada e ficou mais distante de garantir vaga direta na fase de grupos do torneio continental.





Uma vitória nesta noite pode deixar a situação bem favorável para o alvinegro na briga pela classificação. Já um resultado negativo complicará de vez a disputa – na última rodada, o Galo vai encarar o Corinthians, fora de casa.





O Atlético precisará superar o desempenho ruim como mandante. Em 18 jogos, são sete vitórias, cinco empates e seis derrotas, um aproveitamento de 48,14%, um dos piores do clube em casa na história do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Réver espera que, mesmo com a fase ruim, a torcida apoie a equipe no Mineirão: “Sabemos que o torcedor irá nos apoiar. Sabemos que o torcedor está chateado, compreendemos esse momento. Acredito que a grande maioria que irá presenciar, irá apoiar. Até porque estamos no mesmo barco”, disse.





Já o Cuiabá pode se livrar de vez do rebaixamento, caso consiga os três pontos no Gigante da Pampulha, já que o time tem boa vantagem sobre os rivais.





Desfalque no Galo

Além dos lesionados (Arana, Rabello, Hulk e Kardec), o Atlético tem mais um desfalque: Allan, suspenso. Ele deve ser substituído por Otávio. Ausente contra o Botafogo por fadiga muscular, Sasha treinou normalmente nessa terça-feira e deve ser relacionado para a partida. A tendência é que o atacante fique no banco de reservas. Por outro lado, Pedrinho segue em transição do departamento médico para os trabalhos com bola e não será relacionado para o jogo no Mineirão.





Apesar da derrota para o Botafogo, Cuca deve manter a base da equipe para o duelo com o Cuiabá. Uma possível mudança é a saída de um meio-campista (Zaracho ou Nacho) para a entrada de mais um jogador no ataque.





O adversário

Com desconforto na coxa direita, o meio-campista Pepê desfalcará o Cuiabá contra o Atlético nesta quinta-feira. O jogador se machucou no jogo contra o Palmeiras. Ele deve ser substituído por Camilo. O Dourado também não terá o zagueiro Marllon, suspenso. Paulão deve entrar em seu lugar. Já à beira do gramado, o time mato-grossense terá o auxiliar técnico Bruno Lazaroni no lugar de António Oliveira, suspenso.





FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO X CUIABÁ

Atlético: Everson; Mariano, Jemerson, Réver e Dodô; Otávio, Jair, Zaracho e Nacho; Keno e Vargas

Técnico: Cuca

Cuiabá: Walter; Joaquim, Paulão, Alan Empereur e Igor Cariús; Marcão, Camilo e Rafael Gava; Jonathan Cafú, André Luís e Deyverson

Técnico: António Oliveira

37ª rodada do Campeonato Brasileiro

Estádio: Mineirão

Horário: 20h

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Michael Correia (RJ)

VAR: Wagner Reway (PB)

Transmissão: Premiere