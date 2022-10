Briga direta pelo G-6

O meio-campista Nacho Fernández levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso para o confronto contra o São Paulo (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

Depois da importante vitória sobre o Juventude na última quinta-feira (27/10), no Mineirão, o Atlético se prepara para enfrentar o São Paulo na terça-feira (1º/11), às 21h30, no Morumbi, na capital paulista, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo terá ausência de importantes jogadores, como Nacho e Hulk, mas a situação do tricolor paulista também não é boa, com diversos desfalques. Apesar das seis ausências, o time comandado por Rogério Ceni provavelmente terá a volta de um zagueiro, Arboleda.



Depois da importante vitória sobre o Juventude na última quinta-feira (27/10), no Mineirão, o Atlético se prepara para enfrentar o São Paulo na terça-feira (1º/11), às 21h30, no Morumbi, na capital paulista, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo terá ausência de importantes jogadores, como Nacho e Hulk, mas a situação do tricolor paulista também não é boa, com diversos desfalques. Apesar das seis ausências, o time comandado por Rogério Ceni provavelmente terá a volta de um zagueiro, Arboleda.

Restando apenas quatro rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, o Galo é o sétimo colocado, com 51 pontos, enquanto o São Paulo está em oitavo, com um ponto a menos. O Athletico-PR, dono do sexto lugar, tem a mesma pontuação do time mineiro e duelará com o Goiás na quarta-feira (2/11), às 16h.





A visita do Atlético ao Morumbi ficará marcada por ser um confronto direto em busca de uma vaga na próxima Copa Libertadores. Depois do jogo contra o São Paulo, o time comandado por Cuca enfrentará Botafogo e Cuiabá, no Mineirão, antes de encerrar a temporada contra Corinthians, fora de casa.





NACHO FORA Com a vitória sobre o Juventude por 1 a 0, no Mineirão, o Atlético encostou no G6 da Série A do Campeonato Brasileiro. Porém, na partida, o meio-campista Nacho Fernández perdeu um pênalti e ainda levou um cartão amarelo, ficando automaticamente suspenso para o confronto direto contra o São Paulo.





O Galo já não poderá contar com o atacante Hulk, que está tratando uma séria lesão na panturrilha esquerda, e será desfalque na equipe no restante da temporada. O atacante só voltará a jogar em 2023 e, na última quarta-feira (26/10), gravou mensagem de agradecimento pelo apoio que tem recebido, principalmente por parte da torcida. No jogo contra o Juventude, Hulk ficou no banco de reservas para incentivar os colegas de equipe.





DESFALQUES PAULISTAS O técnico Rogério Ceni ainda lida com desfalques, principalmente no setor defensivo do São Paulo. Os zagueiros Miranda (lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo) e Diego Costa (tendinite no joelho direito), e o lateral direito Igor Vinícius (pubalgia) estão em recuperação.





Nas últimas partidas, devido aos desfalques na zaga, Moreira foi utilizado na ala, enquanto Rafinha e Luizão compuseram o trio de defesa do tricolor, ao lado de Léo. Completam a lista de baixas da equipe o meia Alisson (dores na coxa direita) e os atacantes Nikão (desconforto na região do adutor esquerdo) e Caio (cirurgia no joelho direito). Por outro lado, o meio-campista Pablo Maia retornará após cumprir suspensão.





Durante as atividades no CT da Barra Funda, ontem, o zagueiro Arboleda treinou mais uma vez com seus colegas de equipe e aprimora a forma física para voltar aos gramados pelo São Paulo. Mesmo recuperado, ele ficou de fora da vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-GO, na rodada passada da competição.





Outro jogador do tricolor que sinaliza o retorno, embora ainda não tão próximo, é o volante Gabriel Neves. Recuperando-se de lesão no ligamento colateral medial do joelho direito, o uruguaio já está em fase de transição física.





INGRESSOS O Atlético divulgou informações da venda de ingressos para o duelo com o São Paulo, na próxima terça-feira (1º/11), no Morumbi. Os torcedores interessados em acompanhar o duelo já podem comprar os ingressos, liberados desde ontem, por meio de um site disponibilizado pelos donos da casa (spfc.totalacesso.com).