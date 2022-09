Pouso Alegre perde a primeira

O América-RN venceu o Pouso Alegre por 2 a 0, em Natal, mas o título será decidido no dia 25, no Manduzão (foto: Canindé Pereira/América-RN)

O JOGO

O Pouso Alegre não suportou a pressão do América-RN e perdeu, por 2 a 0, no duelo de ida da final da Série D do Campeonato Brasileiro, ontem, na Arena das Dunas, em Natal. O estádio de Copa do Mundo estava com excelente público (30.261 pagantes), que empurrou os donos da casa. Os gols do jogo foram marcados por Téssio e Wallace Pernambucano.Assim, o time potiguar abre boa vantagem na decisão da quarta divisão nacional. Apesar de já classificados para a Série C desde as semifinais, conquistar o título da competição melhora bastante a condição financeira do vencedor no planejamento para a próxima temporada.O confronto da volta, portanto, acontece no próximo domingo (25/9), às 16h, no Manduzão, em Pouso Alegre (MG). O América-RN pode perder por até um gol de diferença que garante o troféu da Série D. Em caso de derrota por dois gols, a decisão vai para as penalidades máximas. O Pousão precisará de todo o apoio de sua torcida para tentar reverter o placar e sair com o título inédito.Empurrado pelos mais de 30 mil torcedores que lotaram a Arena das Dunas, o América-RN partiu para cima e abriu o placar logo aos 10 minutos. Téssio arriscou de fora da área, cruzado, e contou com um desvio na defesa mineira para tirar o zero do marcador.Por fim, já próximo do apito final, os donos da casa ampliaram a vantagem aos 40min da etapa complementar. Iago foi derrubado dentro da área por Victor Pereira e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Wallace Pernambucano bateu mal, no meio do gol e sem força, parando no goleiro Edson Mardden. No entanto, o assistente apontou que o arqueiro se adiantou e mandou voltar a batida. Na segunda chance, então, o atacante não desperdiçou e colocou o América-RN mais próximo do título da Série D.