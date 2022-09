Orgulho dos reservas

Técnico Paulo Pezzolano disse ter orgulho da equipe, principalmente dos jogadores que saem do banco e demonstram empenho total (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

RUMO À ELITE

"É um orgulho". Assim o técnico Paulo Pezzolano resumiu a sua felicidade ao ver a dedicação dos jogadores do Cruzeiro a cada vez que entram em campo. E o treinador não fala dos principais jogadores, que atuam na maioria das partidas. A mensagem é principalmente para quem têm minutagem menor na temporada."É um orgulho ver um jogador que não estava jogando entrar e se aplicar taticamente, em intensidade, quer dizer que estão trabalhando muito bem. Na cabeça de muitos jogadores, se não está jogando, fica leve nos treinos. Mas isso fala muito bem deles como profissionais e como estão no dia a dia. Aqui, formamos uma equipe de trabalho muito boa", disse o treinador.Na visão de Paulo Pezzolano, existe um comprometimento dos atletas com escudo, história e torcedores do Cruzeiro. Para o treinador, isso fez diferença na excelente campanha da equipe na Série B. "Hoje, há um comprometimento muito grande com o escudo, com o Cruzeiro, com a história do Cruzeiro, com o torcedor, e todos entenderam o que tínhamos que fazer para deixar o Cruzeiro mais perto da Série A, não só no campo, mas fora também", completou.Para o treinador uruguaio, todos os jogadores estão motivados no Cruzeiro. "Estão todos motivados, todos contentes, todos estão entendendo o que é Cruzeiro. E, às vezes, não é: se jogo, estou contente; se não jogo, estou descontente. Assim estou falhando com o Cruzeiro, estão falhando eles mesmos com as suas famílias, estão perdendo futuro", concluiu.Na vitória do Cruzeiro sobre o CRB, por 2 a 0, no sábado, atletas que estavam com pouco espaço tiveram mais minutos em campo, casos do lateral-direito Geovane Jesus, dos laterais-esquerdos Marquinhos Cipriano e Kaiki e do ponta Stênio.Enquanto o técnico exalta o comprometimento dos jogadores, o torcedor do Cruzeiro pode pegar uma calculadora para fazer as contas para o acesso à Série A, que não são tão fáceis para os profissionais de Humanas, como o repórter que escreve essas linhas. O time de Pezzolano pode subir se vencer o Vasco na quarta-feira, às 21h, no Mineirão, porque vai a 68 pontos e, assim, não terminará a competição abaixo do quarto colocado – os quatro primeiros garantem vaga na elite do futebol brasileiro em 2023.A classificação de momento da Série B do Campeonato Brasileiro é a seguinte: Cruzeiro, 65 pontos; Bahia, 51; Grêmio, 50; Vasco, 48; e Londrina, 45. Se perder para a Raposa, sobrarão sete partidas para o Vasco, quarto lugar, e oito para o Londrina, o quinto colocado.Para o entendimento ficar menos difícil, isolamos Bahia e Grêmio, segundo e terceiro colocados, fixando apenas nos times do Rio de Janeiro e do Paraná. O Tubarão só ultrapassaria a Raposa se vencesse os oito jogos restantes, chegando assim aos 69. O detalhe precioso: na 32ª rodada, a equipe de Adilson Batista duela contra o Vasco.Assim, obrigatoriamente, mais uma derrota precisaria ser considerada para o time da 777 Partners, já que contamos o revés para a Raposa, feito obrigatório para o retorno à Série A já na próxima partida. Logo, o Vasco teria duas derrotas em oito jogos, sobrando seis rodadas. Com essa combinação, o time carioca só chegaria aos 66 pontos e não ultrapassaria a equipe de Pezzolano.Sendo assim, a partida entre Londrina e Vasco é o que garante essa possibilidade de acesso na quarta-feira (21), às 21h, no Mineirão. Se Londrina e Vasco empatarem – já anotando a derrota do time carioca no Mineirão – nenhum deles ultrapassaria a Raposa. A equipe de Jorginho iria aos 67, caso ganhe todos os jogos, assim como o Tubarão.Cabe ao torcedor celeste agora preparar o foguetório e a festa para a quarta-feira. Em campo, o serviço ficará para os comandados de Pezzolano, que não decepcionaram neste ano.