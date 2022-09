Uma vitória para o acesso

No início do segundo tempo, depois de bola roubada no meio de campo, Stênio recebeu e invadiu a área, marcando o primeiro gol (foto: Staff Images/Cruzeiro)

O JOGO

O tão sonhado retorno do Cruzeiro à elite do futebol brasileiro está cada vez mais próximo. Ontem, o time celeste venceu o CRB, por 2 a 0, no estádio Rei Pelé, em Maceió-AL, e pode, na próxima rodada, comemorar matematicamente o acesso.Para isso ocorrer, o time de Pezzolano precisa bater o Vasco, na quarta-feira (21), às 21h, no Mineirão. O grito que está entalado na garganta do torcedor, enfim, ganharia eco por todo o Brasil. A grande festa já está sendo preparada pela China Azul, que espera há três anos na Segundona. Por ora, resta aguardar.Hoje, a equipe estrelada tem 65 pontos, na liderança isolada da Série B. O Tubarão, primeiro time fora do G4, tem 45. Ainda restam oito rodadas para o fim da competição. Se vencer o Vasco na quarta-feira, o Cruzeiro estará matematicamente classificado, porque a equipe cruzmaltina e o Londrina ainda terão confronto direto, e ambos só ultrapassariam a Raposa se vencessem todos os jogos que restam.Deixando o futuro para depois, voltamos a falar do jogo. Em um duelo aberto e com muitas chances, o time de Pezzolano mostrou a eficiência de sempre e somou três pontos com dois belos gols marcados por Stênio e Bruno Rodrigues.Para o jogo, o técnico Pezzolano optou por poupar alguns jogadores. O zagueiro Zé Ivaldo, o lateral-esquerdo Matheus Bidu e os atacantes Jajá e Edu não foram relacionados para a partida. Bom para quem está buscando espaço, caso do estreante da noite, Marquinhos Cipriano.Cipriano foi contratado pelo Cruzeiro em julho, mas só agora teve chance de entrar em campo. E ele teve a primeira possibilidade de marcar aos 10 minutos. Bruno Rodrigues fez jogada individual passando por dois, trocou passes com o camisa 39, que chutou a bola rente ao poste esquerdo do goleiro do CRB.A melhor oportunidade do CRB surgiu aos 21 minutos. Paulinho Moccelin recebeu passe de Anselmo Ramon na entrada da área e driblou Machado, que acertou a perna do adversário com um chute. Antes de tocar para Moccelin, o ex-centroavante do Cruzeiro acertou o braço em Geovane na origem da jogada. O árbitro Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP) não marcou. O juiz de vídeo, Vinicius Furlan, chamou atenção e foi marcado pênalti. Na cobrança, porém, Anselmo Ramon isolou a bola.O atacante regatiano teve outra grande possibilidade de marcar. Desta vez, Rafael Cabral fez grande defesa. Aos 33min, Raul Prata cruzou da direita, Anselmo Ramon matou no peito com estilo e pegou de primeira para linda defesa do goleiro celeste.Logo no início do segundo tempo, o Cruzeiro carimbou a trave com Luvannor, que escorou cobrança de escanteio de Machado. O gol celeste não demorou a sair. Aos 8min, Lincoln roubou a bola de Claudinei no meio-campo e tocou para Stenio, que driblou Gum e acertou um chutaço para estufar as redes: 1 a 0.Anselmo Ramon ainda teve pelos menos três bolas para empatar. A melhor oportunidade ocorreu aos 39 minutos, quando ele recebeu na pequena área e só escorou para o gol. Rafael Cabral fez uma intervenção salvadora. No fim do jogo, o Cruzeiro ainda ampliou. Bruno Rodrigues driblou Bruninho trazendo para dentro e chutou com maestria no canto esquerdo para fechar o placar: 2 a 0.