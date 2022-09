Palmeiras e Furacão decidem vaga na final

Técnicos Abel Ferreira e Luiz Felipe Scolari guardam a sete chaves as estratégias de jogo que irão colocar em prática no jogão (foto: Miguel Schincariol / AFP)

São Paulo (UOL/FolhaPress) – Mistério e discrição. Às vésperas da partida decisiva pela vaga na final da Libertadores entre Palmeiras e Athletico-PR, Abel Ferreira e Felipão resolveram esconder o jogo e evitaram spoilers para impedir que revelações da decisão fossem reveladas antes do duelo de volta da semifinal do torneio continental, hoje, às 21h30, no Allianz Parque.





No jogo de ida, o Athletico-PR venceu o Palmeiras por 1 a 0, gol de Alex Santana, e agora joga pelo empate para ir à grande decisão. O time alviverde precisa vencer por dois gols de diferença para avançar de fase no tempo normal. Vitória alviverde pela vantagem mínima leva a eliminatória para os pênaltis. Na outra semifinal, o Flamengo está virtualmente classificado à final após golear o Vélez Sarsfield por 4 a 0, na Argentina.





No último teste antes do reencontro, os dois técnicos adotaram estratégias parecidas na 25ª rodada do Brasileirão e preservaram grande parte dos titulares. O time alviverde saiu perdendo por 2 a 0, mas buscou o empate contra o Bragantino, fora de casa, enquanto o clube paranaense bateu o Fluminense por 1 a 0, na Arena da Baixada.





As entrevistas coletivas de Abel e Felipão tiveram, obviamente, o tema Libertadores, mas ambos foram vagos sobre as expectativas para a decisão. Luiz Felipe Scolari falou pela primeira vez sobre o jogo de ida, já que não pôde conversar com a imprensa após o duelo em Curitiba por ter sido expulso ao se revoltar com o cartão vermelho dado para Hugo Moura.





"O Abel sabe muito bem que a equipe do Athletico tem essa filosofia (eficácia no ataque e capacidade defensiva), já trabalhou comigo. Vamos ver o que vai acontecer", disse o experiente técnico.





Do lado do Palmeiras, que busca se garantir na terceira final seguida de Libertadores, a grande dúvida é a presença de Raphael Veiga, que sofreu uma entorse no tornozelo direito na partida de ida e trabalha para se recuperar a tempo da decisão. Abel não entrou em detalhes sobre a situação do meio-campista.





"Entendo a pergunta e a curiosidade, mas vamos esperar. Desde o início do ano, disse que esta temporada ia testar nossos limites físicos, então vamos ver o que vai dar. Acredito que temos um time inteiro para poder escolher aqueles que vão nos garantir o melhor desempenho", despistou o português.