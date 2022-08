Atlético // Olho aberto aos que se aproximam

Réver diz que o fator psicológico pesa na equipe e todos no grupo precisam passar confiança uns para os outros (foto: Pedro Souza / Atlético)





Em má fase, o Atlético também observa o crescimento da maior parte de seus concorrentes na briga por uma vaga na Copa Libertadores de 2023. Desde o retorno de Cuca ao comando técnico, no final de julho, o time só venceu um jogo neste Brasileirão.





No recorte das últimas 10 rodadas, o Atlético tem apenas o 13º desempenho, com 12 pontos conquistados, fruto de três vitórias, três empates e quatro derrotas. A campanha é idêntica, por exemplo, à do Cuiabá, que está no Z-4.





Em termos de comparação, o aproveitamento alvinegro nesse período é inferior ao de todos os concorrentes diretos a uma vaga na Copa Libertadores de 2023, do primeiro ao 12º colocado.





Com Palmeiras (líder, com 50 pontos) e Flamengo (vice, com 43) na condição de principais postulantes ao título da Série A, Fluminense (3º, com 42), Corinthians (4º, com 42), Inter (5º, com 42) e Athletico-PR (6º, com 39) podem ser considerados as maiores ameaças aos planos do Atlético.





Nos últimos 10 jogos, esses quatro concorrentes mais de perto superaram o desempenho do Atlético. Em ascensão com Fernando Diniz, o Fluminense somou 21 pontos de 30 possíveis.





O Colorado somou 18 e o Corinthians somou 16. Quem mais se aproxima da campanha recente do Galo é o Furacão, que anotou 15 dos 30 possíveis.





Um olho nos que estão acima na tabela e outro aos abaixo. Atrás do Galo existem novos opositores a uma vaga na próxima competição continental, como Santos (8º), América (9º) e Goiás (10º).





O time é o sétimo, com 36 pontos, mas tem só dois de vantagem para o Peixe e quatro em relação ao Coelho e Goiás.Entre eles, o que faz a melhor campanha nos últimos dez jogos é o rival América, que somou 17 pontos. Santos e Goiás, com 15 pontos cada, também superam o rendimento alvinegro recente.





Os números ligam o alerta na Cidade do Galo. Caso os resultados positivos não retornem imediatamente, o projeto do Atlético de inaugurar a Arena MRV em 2023, com participação na Libertadores, estará seriamente comprometido.





Psicológico abalado Uma das lideranças do elenco atleticano, o zagueiro Réver, titular na partida contra o Coelho, no fim de semana, apontou aquele que, na sua avaliação, é o maior problema do Galo em 2022 e deixa a equipe tão distante principalmente de Palmeiras e Flamengo: o fator psicológico.





“Eu acredito que aqui nem todo mundo deixou de acreditar, muito pelo contrário. E também não desaprendeu a fazer o que mais sabe.

Creio que o maior problema que a gente vem encontrando é a questão psicológica. Então, é voltar um a passar essa confiança para o outro, até porque o treinador ganhou tudo no ano passado, conhece bem o que ele tem em mãos. É procurar executar da melhor maneira possível”, explicou Réver.





“A gente sabe que manter o foco, a partir do momento que você conquista muitas coisas durante o ano, se torna pouco provável que você consiga manter esse nível de concentração. Ainda mais da maneira que foi, né? Nós estávamos há um tempo em busca dessas conquistas e conseguimos de forma brilhante”, relembrou.





Recurso para o estádio O Atlético precisará de novo aporte financeiro para a finalização da Arena MRV, que deverá ser inaugurada em março de 2023. O clube busca R$ 240 milhões em crédito de investidores para a conclusão das obras da Arena, conforme informação do jornalista Rodrigo Capelo, do ge.globo.





O montante será captado por meio da negociação de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). A ideia é de que os títulos da dívida sejam acrescentados na própria receita da Arena, com a garantia de pagamento por meio da renda de cadeiras cativas e camarotes.





O Galo realizou movimento igual em dezembro de 2021, quando captou R$ 200 milhões. O acordo é para que os investidores recebam retorno sobre o investimento, com juros, durante sete anos.