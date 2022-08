Giro esportivo

Assédio na Premier League

(foto: Kevin C. Cox/Getty Images/AFP)

Não à Laver Cup

O tenista australiano Nick Kyrgios (foto), finalista da última edição do torneio de Wimbledon, anunciou ontem, no Instagram, que não participará da quinta edição da Laver Cup (duelos entre equipes com jogadores europeus e do resto do mundo), de 23 a 25 de setembro. “Não haverá Laver Cup para mim este ano”, disse o ex-número 13 do mundo, atualmente 63º, nas redes sociais. “Tenho que passar um tempo com minha família e minha linda namorada”, justificou o australiano de 27 anos, que também desistiu do ATP 250 em Atlanta, disputado no fim de julho.

Cerca de 68% dos jogadores da Premier League foram vítimas de assédio no Twitter durante a primeira metade da temporada passada, segundo a Ofcom, o órgão regulador da mídia britânica, em um relatório publicado ontem.O estudo indica que 418 dos 618 jogadores analisados receberam pelo menos um tuíte ofensivo, com 8% expressando discriminação com base em características como raça ou sexo. O órgão britânico constatou que quase 60 mil, dos mais de 2,3 milhões de tuítes enviados aos jogadores ingleses da primeira divisão durante os primeiros cinco meses da temporada, foram insultuosos.