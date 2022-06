Atlético: desempenho defensivo evolui

Depois de um consistente 2021, o zagueiro Nathan Silva vive altos e baixos nesta temporada, mas teve atuação de destaque com o Palmeiras (foto: Pedro Souza / Atlético)



Sistematicamente criticado pela torcida na temporada 2022, o setor defensivo do Atlético tem mostrado evolução nos últimos jogos, especialmente no empate sem gols com o Palmeiras, no fim de semana, em São Paulo. Neste Brasileirão, o time tem a segunda melhor defesa da competição, com oito gols, ao lado de Santos, Corinthians e Internacional. Os três ficam atrás apenas da equipe palmeirense, vazada cinco vezes.





“Fomos muito sólidos na parte defensiva e fizemos um jogo equilibrado (diante do Palmeiras). Tivemos totais condições até de ter vencido a partida, mas o ponto conquistado precisa ser valorizado”, comentou o zagueiro Nathan Silva, um dos destaques individuais do time alvinegro no confronto de domingo, durante entrevista coletica, ontem, na Cidade do Galo.





O zagueiro,que vive um ano de altos e baixos com a camisa atleticana, também ressaltou o desempenho de outro atleta da defesa, o jovem Rubens, que atuou na lateral-esquerda no lugar de Guilherme Arana, que está com a Seleção Brasileira. “Ele é um garoto que se doa muito para a equipe, com equilíbrio defensivo e ofensivo. Vai nos ajudar muito”, disse o zagueiro, que projetou o duelo diante do Fluminense, amanhã, às21h30, no Maracanã, pela 10ª rodada da Série A.





“Vai ser um jogo aberto, uma característica do Fernando Diniz (técnico do Tricolor carioca). O Fluminense é um time que gosta da posse de bola, que vai chega com muita gente no ataque, e temos que ser fatais nas oportunidades que tivermos. É preciso estudar bem a equipe deles, que tem bons jogadores”, avaliou. O Fluminense está na 12ª posição da Série A, com 11 pontos.





Ex-Cruzeirenses pela frente

O Galo irá encontrar uma legião de ex-jogadores do Cruzeiro, seu grande rival, contra o Fluminense. Entre os titulares do time carioca estão três velhos conhecidos da torcida do Galo: o goleiro Fábio, o zagueiro Manoel e o atacante Willian Bigode. Ainda tem, no banco de reservas, o volante Felipe Melo, que defendeu as cores do Cruzeiro em 2003.





Fábio é o atleta que mais disputou o clássico entre Atlético e Cruzeiro. Com impressionantes 65 partidas, o goleiro foi um dos principais pivôs da rivalidade nas últimas décadas.





Os atleticanos relembram principamente um dos gols sofridos pelo arqueiro, na final do Mineiro de 2007, vencido pelo Galo, quando Vanderlei aproveitou que Fábio estava de costas para marcar no Mineirão.





Por sua vez, o goleiro se apoia em um retrospecto positivo contra o Atlético. Dos 65 clássicos disputados, ele levou a melhor em 28, com 16 empates e 21 derrotas.





O último compromisso de Fábio contra o Galo ocorreu em 11 de abril de 2021, pelo Estadual. Na ocasião, a Raposa venceu por 1 a 0, no Mineirão, gol de Airton.





O confronto entre Fluminense e Atlético também poderia promover o reencontro do meia-atacante Nathan com o Galo. No entanto, o clube das Laranjeiras precisaria pagar uma multa prevista em contrato, o que é pouco provável. Primeiro porque o valor é alto e, segundo, o jogador tem tido poucas chances no futebol do Rio.





Em janeiro de 2022, o Atlético concretizou o empréstimo do atleta ao Fluminense até o fim da temporada.





Na negociação, pagou R$ 1 milhão ao clube mineiro e se comprometeu a quitar integralmente os salários do jogador. Há opção de compra ao fim do contrato, estipulada em 5 milhões de euros (R$ 25,5 milhões na cotação atual).





Emprestado pelo Chelsea, da Inglaterra, ao Atlético, em 2018, Nathan foi adquirido em definitivo pelo Galo em julho de 2020, por 3 milhões de euros. Com a camisa alvinegra, ele disputou 118 jogos, contribuindo com 14 gols e oito assistências.





Nathan foi peça importante do time multicampeão pelo Atlético em 2021. Ele deixou o Galo com três títulos: Mineiro, Brasileiro e Copa do Brasil.