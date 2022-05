Edu festeja volta aos gramados há um ano

O atacante Edu já balançou as redes 14 vezes nos vinte jogos em que esteve em campo (foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)







Acostumado a comemorar os gols com a torcida do Cruzeiro, o atacante Edu teve ontem outro motivo para se alegrar. O motivo foi o fato de ter completado um ano de retorno aos gramados, depois de nove meses tratando grave problema no joelho direito, pois teve rompimento de ligamento cruzado anterior e lesões meniscal e condral. As lesões ocorreram durante a partida de estreia do Brusque na Série C do Campeonato Brasileiro de 2020, contra o Ypiranga-RS, no interior catarinense, em 8 de agosto. Operado 16 dias depois, lutou bastante para retornar aos gramados, o que aconteceu em 30 de maio de 2021, marcando dois gols na vitória por 2 a 1 sobre a Ponte Preta, no estádio Augusto Bauer, na estreia de ambos na Série B.





“Um ano do dia mais feliz da minha vida! Um ano que Deus me deu a oportunidade de voltar a fazer o que eu mais amo! Só gratidão por tudo o que vivi nesses 365 dias, glória a Deus! Faria tudo de novo”, escreveu o jogador, nas redes sociais. Aqueles foram os dois primeiros gols de Edu na Série B, competição que terminou como artilheiro, com 17 gols, o que ele tem demonstrado no Cruzeiro que melhor sabe fazer. O desempenho no Brusque chamou a atenção do clube mineiro, que o contratou para a atual temporada. Em Belo Horizonte, onde tem a total confiança do torcedor celeste, vive uma espécie de sonho.





“30 de Maio de 2021 foi o dia que Deus me escolheu e me fez renascer pra vida, voltei a fazer o que mais amo apesar de todo medo e desconfiança! Quanta coisa aconteceu em 365 dias, como eu sou grato e valorizo cada dia que precisei vencer essa lesão! Não mudaria exatamente nada, apesar de toda dor e sofrimento!”, escreveu, em outra publicação. “Aos que me ajudaram, um beijo e um abraço com muito carinho, sem vocês nada disso seria possível!! Hoje, um ano depois, vivo a melhor fase da minha carreira e o meu grande sonho de moleque! O tempo de Deus é perfeito, jamais desacredite dos teus sonhos! O dia 30 de maio nunca será o mesmo, glória a Deus por tudo!”





Edu tem 14 gols em 20 jogos (16 como titular) pelo Cruzeiro. Na vitória contra o Criciúma, sexta-feira, deixou o gramado mais cedo, no intervalo, “por precaução”, segundo o treinador, evitando risco de lesão muscular. Ontem pela manhã, na reapresentação do elenco, porém, Edu realizou trabalho na Toca da Raposa II para aprimorar as condições físicas. Ele ainda é dúvida para o jogo contra o Operário-PR, sexta-feira, às 21h30, no interior paranaense, pela 10ª rodada da Série B.





Pezzolano ganha reforço de Daniel Júnior

O meia-atacante Daniel Júnior esteve em campo na manhã de ontem. Ele voltou a treinar normalmente com os profissionais depois de renovar o contrato até o fim de 2025, na quinta-feira. Como havia impasse pelo novo compromisso, ele chegou a ser mandado para treinar com o time Sub-20 da Raposa nas últimas semanas. A diretoria garante, porém, que a mudança não teve a ver com a relação contratual, sendo natural que um jovem de 20 anos como ele treine nas categorias de base.





Daniel vinha sendo uma espécie de “12º jogador” do Cruzeiro em 2022. Na Série B, disputou cinco partidas, além de ter participado de forma decisiva das cobranças de pênalti contra o Remo, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.Ele não entra em campo desde a vitória por 1 a 0 sobre o Náutico, no Estádio dos Aflitos, no Recife, pela sétima rodada da competição. Ao todo, são 16 jogos, dois gols e uma assistência.





Daniel Júnior deverá voltar a ser relacionado já para o jogo de sexta-feira, contra o Operário-PR, em Ponta Grossa. Para esta partida, o técnico Paulo Pezzolano não poderá contar com os zagueiros Geovane Jesus e Oliveira, que receberam o terceiro cartão amarelo e cumprem suspensão. Em compensação, o também defensor Zé Ivaldo retorna após cumprir suspensão.