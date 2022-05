Cruzeiro // 'Cruzeiro é o time a ser batido na Série B'

Natural de Piau, município na Zona da Mata Mineira com pouco mais de 2.700 habitantes, Léo Condé conhece bem o Cruzeiro. Neste domingo, às 11h, no Mineirão – 50 mil ingressos já foram vendidos –, o técnico do Sampaio Corrêa reencontrará a Raposa em jogo válido pela 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em entrevista ao Superesportes/Estado de Minas, ele avaliou que o Cruzeiro é, neste momento, “o time a ser batido na Série B”. Condé destacou as virtudes da equipe comandada por Paulo Pezzolano, disse de que forma o Sampaio Corrêa deve atuar no Gigante da Pampulha e opinou como será jogar diante de mais de 50 mil torcedores celestes.





Como tem sido sua terceira passagem pelo Sampaio e as primeiras rodadas na Série B? Quais os objetivos do clube em 2022?

Tenho pouco tempo de trabalho. Cheguei aqui na reta final do Estadual. A gente conseguiu o título estadual e agora estamos iniciando a Série B. O time passou por um processo de reformulação, já que no Estadual o clube não tem como investir muito, é bem deficitário. Agora, chegaram novas peças para a disputa da Série B.





A questão da janela atrapalhou muito. É a primeira vez que tem. Não tem mais possibilidade de contratar até julho, só os atletas que estão desempregados. A gente trocou pneu com o carro andando. Mas está fluindo bem, embora a gente tivesse expectativa de ter mais pontos neste momento pelo que a gente jogou até aqui.





Nossa meta, sem sombra de dúvidas, é permanecer na Série B. Até pelo nível das equipes e de investimento dos adversários. Mas o futebol tudo é possível. A partir do momento que a gente atingir os 45 pontos e tiver possibilidade de brigar por algo a mais, vamos fazer isso. Como foi em 2020, quando ficamos a quatro pontos do acesso.





Praticamente todos os adversários do Cruzeiro na Série B têm adotado uma postura reativa nos jogos. É desta forma que você também planeja o Sampaio para domingo?

Muitas vezes não é opção do adversário. O Cruzeiro mesmo que está imprimindo um ritmo forte, uma marcação muito alta, pressão, e às vezes o adversário não consegue sair disso. A gente tem, sim, o objetivo de marcar bem, anular as principais peças do Cruzeiro, mas tentar criar uma dificuldade. O Sampaio, hoje, é a terceira equipe que mais finaliza na Série B. A gente não pode fugir da nossa característica. Mas é claro que, diante das circunstâncias do jogo, temos que tomar um certo cuidado, anular as principais jogadas do Cruzeiro. Ao mesmo tempo, vamos buscar criar algum tipo de dificuldade.





Certamente você já estudou muito sobre esse Cruzeiro. Como analisa o time do Paulo Pezzolano?

Vejo uma equipe muito organizada, especialmente depois que mudou para o esquema 3-4-3. Acaba pesando muito a linha de defesa do adversário, praticamente com cinco jogadores, porque dá muita liberdade para os alas. Defensivamente, está bem estruturado com os três zagueiros, o Willian (Oliveira) e o Neto Moura dando sustentação no meio-campo. Uma equipe bem equilibrada. Muito bem treinada, com boas peças individuais. Realmente, hoje, na Série B, é a equipe a ser batida. Então, temos que estar em um dia muito bom para marcar bem, mas, ao mesmo tempo, também, quando tem a bola, ter argumento para criar dificuldades. Existem algumas situações que a gente observou que a gente pode tirar proveito.





Você acha que enfrenta o melhor Cruzeiro dos últimos anos?

Sem dúvida. Desde a queda à Série B, tudo que está passando o Cruzeiro hoje tem sido bastante favorável ao clube. Em 2020 eu fui com o Sampaio a Belo Horizonte, até conseguimos vencer o Cruzeiro, que estava num momento de instabilidade muito grande. Neste momento a gente vê o clube um pouco mais estável. Claro que vamos tentar fazer o melhor, mas vejo o envolvimento da torcida, a questão do Ronaldo, querendo ou não, trouxe credibilidade para o clube. Fez boas contratações, o treinador está se mostrando competente. Realmente, é um momento bastante favorável para o Cruzeiro, se comparado aos últimos anos.





Quem você destaca individualmente no Cruzeiro?

No coletivo, vejo uma equipe bem equilibrada. O Edu vem se destacando na frente. É um jogador que tem faro de gol, vem mostrando isso desde o ano passado, pelo Brusque. O trio de zaga, com boa marcação, com boa saída de bola, principalmente o Oliveira. O goleiro está numa fase muito boa. O lateral-direito Geovane de bom potencial.





O Mineirão estará lotado no domingo. Mais de 50 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente. De que forma isso pode influenciar no jogo?









No entanto, essa nova proposta de Estatuto nunca foi votada. Após pedido de associados, a Justiça concedeu liminar, ainda em novembro de 2020, suspendendo a convocação da Assembleia Geral. Sem acordo político, novo encontro nunca foi marcado para a aprovação do texto. Profissionalmente, a preparação para a partida é basicamente a mesma. Claro que a gente sabe que o torcedor não vai deixar o Cruzeiro parar um segundo. Os caras vão estar correndo o tempo inteiro. Não vamos ter respiro. Já passei isso em outros momentos, inclusive no Mineirão. A torcida do Cruzeiro sabe da sua força. Para o Cruzeiro, vai ser um fator anímico maior, essa parceria com o torcedor. Mas para a gente aqui no Sampaio o trabalho será basicamente o mesmo, independentemente da questão da torcida. Mas é um fator que a gente sabe que joga o time para o alto.

Atual líder da Segunda Divisão, o Cruzeiro tem 16 pontos em sete partidas disputadas – são cinco vitórias, um empate e uma derrota. Ao fim da rodada, na pior das hipóteses – caso seja derrotado pelo Sampaio e todos seus adversários diretos vençam –, o time celeste fechará o domingo como vice-líder da competição. O Bahia, com 13 pontos, é o único clube que pode ultrapassar a Raposa na tabela.