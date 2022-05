Coelho dá fim a tabu com autoridade

Zagueiro Maidana, batendo pênalti com categoria, abriu o caminho do triunfo americano sobre o Galo no Independência (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press)

INVENCIBILIDADES

Foram longos 2.197 dias de espera. Pouco mais de seis anos até que chegasse o dia. No 7 de maio de 2022, o América encerrou o incômodo tabu contra o Atlético e voltou a vencer o clássico. Com gols do ex-atleticano Iago Maidana e do ex-cruzeirense Raúl Cáceres, o Coelho ganhou por 2 a 1 ontem, no Independência, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.O América iniciou melhor e conseguiu abrir o placar logo aos seis minutos de jogo. Allan falhou na saída de bola e cometeu pênalti, bem batido por Maidana. Na segunda metade do primeiro tempo, o Galo até passou a ter a posse, mas o time alviverde continuou muito perigoso e só não aumentou a vantagem por conta de boas intervenções de Everson. Depois de muito insistir, o alvinegro, mandante, conseguiu o empate com Nacho Fernández, já na etapa final. O argentino aproveitou sobra após conclusão de Hulk na trave e mandou para as redes, em gol validado com o auxílio do VAR depois de três minutos de paralisação.Quando a pressão alvinegra parecia tomar conta da partida, o América conseguiu o golpe fatal. Improvisado na lateral esquerda, o destro Raúl Cáceres recebeu livre na área, aos 36min, e garantiu a vitória – a primeira americana após 21 clássicos com o Galo.O Galo tentou aumentar a pressão, especialmente depois de Felipe Azevedo ser expulso ao levar o segundo cartão amarelo, aos 40min da etapa final. Mas não deu. O time americano se segurou e manteve o placar até o fim.Com o resultado, o Coelho chegou aos 9 pontos, ultrapassando o próprio Atlético. As equipes voltam a campo no meio da semana, por competições diferentes. Na terça-feira, a partir das 19h, o América recebe o CSA pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, no Independência. Na ida, o Coelho goleou por 3 a 0. Já o Atlético enfrenta o Bragantino na quarta-feira, em jogo antecipado pela sétima rodada do Brasileiro. As equipes se enfrentam a partir das 20h30, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

O América voltou a vencer o Atlético após seis anos e 21 clássicos disputados. Nesse período, foram 15 triunfos atleticanos e seis empates, com 37 gols do time alvinegro e 10 da equipe americana, em partidas por Série A do Brasileiro, pelo Campeonato Mineiro e pela Copa Libertadores.



A última vitória do Coelho sobre o Galo havia sido em 1° de maio de 2016, quando o lateral-esquerdo Danilo Barcelos marcou duas vezes para selar o triunfo alviverde por 2 a 1, no jogo de ida da final do Estadual daquele ano. O Coelho viria a se sagrar campeão mineiro pela última vez naquela temporada, com empate por 1 a 1 no duelo decisivo.



Para o Galo, o revés significou a perda de várias outras invencibilidades. O alvinegro não era batido em Belo Horizonte desde 30 de maio de 2021, quando o Fortaleza venceu por 2 a 1 no Mineirão, na rodada de abertura da Série A. Foram impressionantes 340 dias sem derrota na capital mineira. No período, o Galo acumulou, como mandante ou visitante, 41 jogos sem perder em BH. Foram 36 vitórias e cinco empates no período.



Caiu, também, a série invicta de 19 partidas – o time comandado pelo técnico Antonio 'Turco' Mohamed conseguiu 14 triunfos, cinco empates, nas campanhas dos títulos do Mineiro e da Supercopa do Brasil.



A outra sequência encerrada foi a invencibilidade alvinegra no Independência. Eram 920 dias sem perder no estádio: o último revés havia sido em 30 de outubro de 2019, quando a Chapecoense saiu vitoriosa por 2 a 0, pelo Brasileiro. De lá para cá, eram 10 vitórias e cinco empates no estádio.

Na história do confronto, no entanto, o Atlético ainda tem ampla vantagem. Na contagem do Galo, são 418 jogos, com 209 vitórias, 105 empates e 104 derrotas. Já no histórico americano são 429 partidas e 115 triunfos, além de 106 empates e 208 derrotas.

Hulk, que enfrentou o Coelho pela nona vez pelo alvinegro, ainda não conseguiu balançar a rede no clássico

Hulk passa em branco de novo



Um tabu ainda se manteve no Independência: não foi desta vez que o atacante Hulk balançou a rede do América. O astro atleticano completou a nona partida contra o Coelho desde que chegou ao Galo, há pouco mais de um ano, e ainda não conseguiu deixar sua marca. Ontem, ele saiu de campo irritado com a arbitragem.



O atacante inclusive se recusou a conceder entrevista na saída do gramado, após a partida. “Entrevista o árbitro”, disse Hulk, segundo relato do repórter Guilherme Frossard, do canal Premiere. O camisa 7 alvinegro não detalhou o motivo da irritação com o árbitro do jogo, Wilton Pereira Sampaio. Ainda no primeiro tempo, o atacante recebeu cartão amarelo por reclamação. Foi o terceiro dele em quatro partidas pelo Brasileiro. Por isso, Hulk terá de cumprir suspensão contra o Bragantino, nesta quarta-feira, no Nabi Abi Chedid.



A falta de gols do principal atacante não foi, no entanto, o único problema do Galo. A defesa também tem se mostrado insegura. Em 2021, o alvinegro foi campeão mineiro, brasileiro e da Copa do Brasil com um sistema defensivo sólido. Em 2022, até começou assim. Porém, nos últimos jogos, tem sofrido mais gols do que o costume.



Questionado sobre o tema, o goleiro Everson buscou explicações para o momento defensivo ruim da equipe. O time levou gol nas últimas cinco partidas – foram oito bolas na rede do Galo. “Nesses últimos cinco jogos, infelizmente a gente vem tomando gols. Hoje (ontem), a equipe do América conseguiu nos pressionar nos primeiros 20 minutos e acabou fazendo gol num erro de saída de bola da nossa equipe, em que todos são responsáveis”.



No lance citado por Everson, o volante Allan tentou sair jogando, foi desarmado por Henrique Almeida e cometeu pênalti. Na cobrança, o zagueiro Iago Maidana abriu o placar para o Coelho. Apesar do erro, o goleiro reafirmou que o time precisa continuar com a saída de bola pelo chão: “A equipe do Atlético joga assim desde 2020, com Sampaoli, com Cuca e com o Turco. Não foi diferente. Fizemos muitos gols com saída de bola. A gente não pode abdicar de nosso trabalho que está dando certo. A gente sabe os frutos que a gente teve no ano passado com os títulos”.

COMEÇO RUIM

A comissão técnica americana saiu satisfeita com o rendimento da equipe

Cárceres 'previu' gol da vitória

MARCAÇÃO

O técnico Antonio 'Turco' Mohamed lamentou o início ruim do Atlético na derrota para o Coelho: “Tivemos 25 minutos de muita dúvida, a equipe jogou mal. Perdemos muitas bolas perto do nosso gol. Isso fez com que o rival tivesse muitas finalizações. Esse momento do jogo justificou a vitória deles. Não podemos ‘dar de presente’ 30 minutos do jogo. Isso tem que servir de aprendizagem. Eu sou o responsável quando a equipe perde. Então, temos que trabalhar e melhorar nesse sentido”.Ele não quis só se lamentar. Mohamed já mira o próximo jogo, contra o Bragantino e, para o treinador, o mais importante é como o Galo vai lidar com o momento ruim. No Brasileiro, o time não vence há três rodadas –empates com Coritiba e Goiás e a derrota para o América. Considerando também a Libertadores, o Galo só triunfou uma vez nas cinco partidas mais recentes.“O mais importante quando uma equipe vitoriosa perde é como ela se levanta, qual capacidade que tem para se levantar. Essa vai ser uma prova para a gente, a mais importante para quarta-feira”, afirmou. “É um momento difícil na temporada, mas volto a repetir: o mais importante é a recepção que temos da derrota e que capacidade temos para nos levantar”, reforçou o Turco.O paraguaio Raúl Cáceres – que entrou no segundo tempo e foi o autor da vitória do América por 2 a 1 sobre o Atlético – revelou que quase “previu” que seria decisivo no clássico. O paraguaio imaginava que marcaria o gol da vitória do Coelho sobre o rival, mas na partida da terça-feira passada, que terminou com triunfo do Galo por 2 a 1, pela Copa Libertadores. Cáceres brincou com o atraso, porém, comemorou a participação decisiva de ontem.“Tinha muita vontade de ganhar do Atlético. Outro dia estava falando com meu irmão, que iríamos ganhar na Libertadores, e eu iria fazer o gol. Não foi naquele jogo, mas se passaram três dias (quatro), graças a Deus eu fiz o gol, e nós ganhamos", celebrou.Ele destacou a importância do gol : “O América vinha de muito tempo sem ganhar do Atlético, ainda mais este Atlético, acho que é o melhor de todos os tempos. Nosso time jogou muito bem, vem evoluindo jogo a jogo. Na semana passada a gente perdeu em casa pela Libertadores, mas agora, com essa vitória, ficamos com moral de novo, com muita gana para continuar evoluindo”.Foi o primeiro gol de Cáceres em 13 jogos com a camisa americana. Nas últimas partidas, ele vem entrando improvisado na lateral-esquerda, no lugar do veterano João Paulo, que não tem condições de atuar os 90 minutos. O paraguaio poderá receber chance entre os titulares contra o CSA, na terça-feira, às 19h.O técnico Vagner Mancini elogiou a garra do time. Para ele, os jogadores souberam “virar a chave” em relação à derrota pela Libertadores: “O América vinha de uma derrota na terça-feira, diante do mesmo Atlético, e tínhamos que virar a chave porque era um outro campeonato. Mas, acima de tudo, tínhamos que acertar alguns detalhes que foram vistos no jogo de terça-feira e corrigidos no jogo de hoje (ontem)”.Entre essas correções, ele apontou a marcação pressão mais efetiva no campo de ataque. “O que vi de diferença é que na terça o América esperou um pouco mais o Atlético, e hoje (ontem) saiu marcando mais em cima e gerou o lance do gol do Maidana, de pênalti. Foi uma roubada de bola, em uma marcação feita lá em cima”, comentou.O comandante do Coelho ainda projetou o que pode ser o ano do Coelho a partir da vitória sobre o atual campeão brasileiro: “Saímos felizes, porque vimos o América jogando com muita garra, um time que soube se defender e sofrer. Ao mesmo tempo, com tudo isso, teve sete oportunidades reais de gol diante de um Atlético que irá brigar em cima na tabela. Sabemos que isso pode nos dar um panorama daquilo que pode ser o nosso ano a partir do momento que tivermos essa determinação”.