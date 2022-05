NBA abre hoje semifinais por conferências

Jogadores do Grizzlies comemoram vitória sobre o Minnesota e classificação para os playoffs decisivos (foto: David Berding/AFP)





Em jogo equilibrado e decidido após fim apertado, o Memphis Grizzlies venceu o Minnesota Timberwolves por 114 a 106 fora de casa, em Mineápolis, e completou as equipes classificadas para as semifinais de conferência da NBA. O Grizzlies fechou a série de primeira rodada em 4 a 2 e teve o armador Ja Morant, com duplo-duplo de 17 pontos e 11 assistências, como um dos destaques da partida decisiva da noite de sexta-feira, encerrada já na madrugada de ontem no horário brasileiro.





Agora, as quatro séries semifinais de cada conferência estão definidas: Phoenix Suns x Dallas Mavericks; e Grizzlies x Golden State Warriors, no Oeste; Miami Heat x Philadelphia 76ers; e Boston Celtics x Milwaukee Bucks, no Leste.

New Orleans Pelicans, Utah Jazz, Denver Nuggets, Wolves, Atlanta Hawks, Toronto Raptors, Chicago Bulls e Brooklyn Nets foram os times eliminados na primeira rodada dos playoffs da NBA.





As semifinais começam hoje, com início das séries entre Celtics e Bucks e Grizzlies e Warriors. A disputa dos playoffs segue em confrontos decididos em melhor de sete, com o time de maior aproveitamento na temporada regular sediando uma possível sétima e definitiva partida. As finais da NBA serão abertas em 2 de junho, com fim entre os dias 10, no quarto jogo, e 19 do mesmo mês, em caso de um sétimo duelo.









Programe-se





Hoje





14h – Boston Celtics x Milwauke e Bucks (ESPN por assinatura)





16h30 – Memphis Grizzlies x Golden State Warriors