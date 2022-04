Aos 13 anos, atleta sul-mineiro conquista ouro no Sul-Americano de Karatê

Magson Gomes - Portal Terra do Mandu

Sul-mineiro é ouro em competição internacional (foto: Divulgação/Arquivo Pessoal)

O atleta sul-mineiro Gabriel Souza, de 13 anos, conquistou a medalha de ouro no Campeonato Sul-Americano de Karatê, que está acontecendo no Ginásio Voltaire Paladines, em Guayaquil, no Equador, entre os dias 20 e 24 de abril.

Esta foi a primeira medalha de ouro para um atleta masculino de Pouso Alegre, no Sul de Minas, na competição. Além disso, foi a primeira medalha internacional conquistada pelo adolescente, que já acumula títulos nacionais na carreira.

Participante da Academia Ninho de Campeões, o atleta treina sob o comando do Sensei Ewerton Carnaúba, conhecido como “Ninho”. Com a vitória, Gabriel Souza garantiu ainda a vaga para o Campeonato Pan-Americano de Karatê de 2022.

Para conquistar o título, Gabriel teve que disputar quatro lutas, onde saiu vencedor de todas. Ele acabou derrotando atletas do Peru, Equador e Chile nas três primeiras lutas e disputou a final também com um Equatoriano, quando venceu por 2×0.

Bárbara Rodrigues lutará neste sábado



Também no Equador para buscar o pentacampeonato sul-americano em Guayaquil, está a atleta de Pouso Alegre, Bárbara Rodrigues. Em sua primeira missão internacional do ano, a atleta tem luta marcada para este sábado (23/04), às 12h40 (horário de Brasília) e 10h40 (horário de Guayaquil).

Bárbara também é natural de Pouso Alegre (foto: Divulgação/Arquivo Pessoal)

A luta terá transmissão ao vivo pelo instagram @karate.academy_. Bárbara estará defendendo seu título de atual campeã sul-americana – 68kg. “Entro em quadra amanhã para defender meu título. Conto com a torcida de todos você”, escreveu a atleta pelas redes sociais. (Iago Almeida/Especial para o Superesportes).