Comemoração dos dois lados no duelo inédito

Tudo igual no primeiro clássico mineiro pela Copa Libertadores: Atlético e América ficaram no 1 a 1 ontem no Mineirão, em jogo bastante disputado. Apesar de visitantes, o placar foi pior para os americanos, que venciam até os 39min do segundo tempo, gol de Felipe Azevedo, e acabaram sofrendo o empate dos pés do ex-americano Ademir, que estava em posição irregular, não marcada.





Na próxima rodada, dia 26, o Atlético vai ao Equador tentar a segunda vitória, diante do Independiente del Valle. No dia 27, o América, que estreou Vágner Mancini, recebe o Tolima, em busca do primeiro triunfo na fase de grupos.





“É uma alegria muito grande entrar e ajudar o Atlético. Foi um jogo difícil, eles complicaram as coisas para nós, jogaram atrás da linha da bola quase o jogo todo. Lutamos até o fim pela vitória, mas não veio. Faz parte. Vamos continuar trabalhando, pois temos grandes objetivos este ano”, disse Ademir.





“A gente vem fazendo bons jogos na Libertadores. Por pouco não conseguimos uma grande vitória diante do Atlético, uma equipe muito qualificada. Fico feliz pelo gol, feliz pela atuação da equipe. Agora, é trabalhar para poder evoluir e buscar essa classificação”, afirmou Felipe Azevedo.





Ambos têm razão, pois desde o início as equipes mostraram suas armas. Logo com 1 minuto Hulk foi lançado e tentou a finalização, parando no marcador. Já o América finalizou pela primeira vez aos 8, com Paulinho Boia, que viu a bola bater no adversário e sair pela linha de fundo.





A partir de então, o Atlético teve mais domínio das ações. Aos 22 minutos, Hulk invadiu a área pela direita e cruzou rasteiro, mas a zaga tirou. Dois minutos depois, Nacho cobrou falta próxima à área e Jaílson conseguiu desviar. Já aos 27, Guilherme Arana pegou rebote na área e tocou por cobertura, para grande defesa do goleiro americano.





Tentando explorar os contra-ataques, o Coelho esbarrou nos próprios erros e não conseguiu incomodar. Já o Atlético quase marcou aos 40min, em finalização de Nacho Fernández.





GOLS

Se voltou com Junior Alonso no lugar de Nathan Silva, o alvinegro não mudou a forma de jogar e aos 3 minutos Guilherme Arana obrigou Jaílson a grande defesa com chute de fora da área. Mas dois minutos depois o América finalmente encaixou o contra-ataque: Felipe Azevedo passou como quis por Godín, driblou Jair e mandou um balaço da entrada da área, acertando o ângulo de Everson.





Empurrado pela torcida, o Galo tratou de ir em busca do empate. Aos 9 minutos, Arana chutou cruzado e Éder quase marcou contra. Seis minutos depois, Alonso escorou de cabeça e Jair, sozinho na pequena área, cabeceou por cima.





Os treinadores fizeram mudanças com objetivos distintos: Antonio Mohamed para colocar o Atlético mais ofensivo, e Vágner Mancini para reforçar a marcação. O jogo perdeu em técnica, mas ganhou em disputa.





Aos 39min, quando conseguiu caprichar, o Galo empatou. Ademir, em posição irregular, com o ombro à frente, dominou lançamento de Mariano na área, tirou de Maidana e executou o goleiro Jaílson. A pressão continuou até o fim. Porém, prevaleceu a igualdade.

O alvinegro pressionou e reagiu aos 39 do segundo tempo, com Ademir, impedido: clássico no Mineirão teve a %u2018lei do ex%u2019 (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)



Treinadores exaltam a entrega

O gol de empate irregular poderia ter dominado o pós-clássico. Ou a inoperância do Atlético em boa parte da partida, tendo muita posse de bola, mas criando poucas chances claras de gol. Poderia ser ainda a postura defensiva do América, para alguns, exagerada. O certo é que os dois técnicos preferiram enaltecer o trabalho feito pelos jogadores no primeiro clássico mineiro da história da Libertadores.





Para Antonio “El Turco” Mohamed, a equipe atleticana teve de se adaptar a uma forma de jogar do adversário que mudou bastante na reestreia de Vágner Mancini. “No primeiro tempo jogamos como sempre, só faltou rodar mais a bola, havia espaço nas costas da defesa que não aproveitamos. No segundo, não, apelamos para os cruzamentos, pois eles se fecharam muito. Mas há de se destacar a intensidade, a vontade. Somos uma equipe que nunca se entrega. Somamos um ponto e tiramos dois de um concorrente”, afirmou o Turco, para quem faltou “contundência” ao Galo





O alvinegro teve 80% de posse de bola, 28 chutes a gol contra quatro e sete finalizações no alvo contra uma, além de 17 escanteios contra 1. Ainda assim, faltou contundência, na avaliação do próprio treinador.





Já Mancini, que reassumiu o comando do Coelho na véspera, depois de ter pedido demissão seis meses antes, destacou que mais conversou que treinou o time. “Não falaria que fiz algo mirabolante, mas é importante dizer que quase todos que estão aqui já foram meus atletas. E entenderam o que eu queria, um time bem compacto. Pressionamos a partir do momento que sentíamos a armação de jogadas do Atlético. Mas a grande mudança foi de atitude. Resumindo, temos de jogar com esta fibra para podermos equilibrar todas as partidas. Temos de ter entrega física, técnica, tática, honrar a camisa o tempo todo”, disse o treinador, que foi sucinto ao comentar o gol irregular do adversário. “Depois do jogo, de ver o lance, fica o sentimento de revolta. Lamento não ter VAR. Até em estaduais tem VAR. Mas prefiro enaltecer a boa atuação da equipe.”