Atacante Vitor Roque na mira da elite

Vitor Roque, de 17 anos, chegou ao Cruzeiro em março de 2019 e virou titular nesta temporada (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro)



O Athletico-PR intensificou, nos últimos dias, o interesse na contratação do atacante Vitor Roque, de 17 anos, do Cruzeiro. Pessoas envolvidas na negociação garantem haver chance real de transferência, embora classifiquem a transação como “bastante complexa”. A decisão deverá ser tomada nos próximos dias.



O Superesportes apurou que a multa do jovem goleador para o mercado nacional é de R$ 24 milhões. No início da segunda quinzena de março, o Internacional fez uma consulta e mostrou interesse em Roque, mas o pagamento não seria à vista. O Colorado não teria desistido da revelação celeste.





Diretorias de Cruzeiro e Athletico-PR se aproximaram nos últimos dias em função da negociação pelo zagueiro Zé Ivaldo, do Furacão, que chegará por empréstimo à Toca da Raposa para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. A Raposa avalia outros atletas do clube paranaense, que poderiam ser envolvidos em eventual negociação. É o caso do atacante Jajá, de 20 anos. Em 2021, emprestado ao CRB, ele disputou 25 jogos pela Série B e marcou três gols.





Em áudio vazado em grupos de Whatsapp e redes sociais, o presidente do Cruzeiro, Sérgio Rodrigues, rebateu críticas pelo valor da multa rescisória de Vitor Roque, considerada por muitos torcedores baixa. “Qualquer um que entende de lei desportiva brasileira e trabalhista de jogador de futebol sabe o que é. Em multa nacional não existe estipulação. Internacional, você coloca o que quiser. Nacional é com base no salário. Você não pode chegar para um menino de 16 anos (idade do atacante no momento da renovação do contrato, em 2021) e fazer um salário altíssimo, fora da curva”, disse.





“Fizemos um plano de carreira para ele, bacana (...) Sei que todo mundo (nova diretoria do Cruzeiro) está procurando ele há muito tempo para tentar fazer de novo (contrato), negócio melhor. Agora, a gente não fez com multa baixa. A multa é baseada no salário. Vai ter salário alto? 16 anos? Não tem jeito. Tem que esperar”, complementou.





Sérgio revelou haver uma força-tarefa na equipe de Ronaldo para convencer o jovem atacante a permanecer na Toca da Raposa II. O Fenômeno, vale lembrar, teve suas exigências aceitas pelo Conselho do Cruzeiro e está perto de comprar 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol celeste. “Pessoal está conversando com ele, explicando. Ronaldo é um cara, não preciso nem dizer. Nome fenomenal. Pode fazer muita coisa para o menino. Se (ele) fizer um negócio desse (sair do Cruzeiro), acho que vai ser uma besteira danada”, destacou Sérgio.





CARREIRA Vitor Roque chegou ao Cruzeiro em março de 2019, após manobra que envolveu até uma falsa peneira na Toca I. O atacante defendia as cores do América, que ainda detém 30% dos direitos econômicos do atacante. De acordo com integrantes do estafe do atleta, a Raposa é dona de 50%, enquanto o próprio jogador detém os 20% restantes.





Em 2021, ele assinou seu primeiro contrato profissional com o Cruzeiro. Depois, foi lançado no time principal pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Nesta temporada, o atacante, que já virou titular sob comando de Paulo Pezzolano, tem seis gols e uma assistência em 11 jogos.