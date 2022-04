Confiança não falta

Para o atacante Edu, Raposa brigará por objetivos maiores: 'Tenho certeza que vamos colocar o Cruzeiro na Série A' (foto: ALEXANDRE GUZANSHE/EM/D.A PRESS - 9/2/22)





Depois de recolocar o clube na decisão do Campeonato Mineiro após dois anos, o atual grupo do Cruzeiro está quase pronto para lutar pelo feito mais desejado pela torcida: voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Amanhã, estreia na Série B de 2022 enfrentando o Bahia, em Salvador, esperando iniciar a caminhada com o pé direito.





A tarefa não é das mais fáceis, pois a Segunda Divisão tem jogos duros, gramados às vezes ruins e viagens longas e de difícil logística. Para completar, novamente há outros gigantes na disputa, como o próprio tricolor baiano, Grêmio e Vasco, além de Guarani e Sport, todos campeões brasileiros da Primeira Divisão.





Desde que caiu, em 2019, a Raposa nunca conseguiu lutar pelo acesso. Até começou bem em 2020, com três vitórias, mas sem ocupar as primeiras posições na tabela por estar punido com a perda de seis pontos por não pagamento de dívidas com outros clubes. No ano passado, alternou boas e más fases, porém, em nenhum momento chegou a figurar entre os 10 primeiros colocados.





A aposta de todos cruzeirenses é no trabalho que vem sendo feito desde o início do ano pela comissão técnica, comandada pelo uruguaio Paulo Pezzolano, e o grupo de jogadores, que ainda está sendo montado pela equipe de Ronaldo Nazário. A caminho de sacramentar a compra da Sociedade Anônima do Futebol, ele já dá as cartas no clube.





“A gente está tendo um bom começo de temporada, fizemos um bom Campeonato Mineiro, apesar de ter perdido o título para o Atlético. A gente sabe que está no caminho certo, em uma crescente, e é isso que a gente tira de lição até agora, tanto no Mineiro quanto nas duas primeiras fases da Copa do Brasil. A Série B é bem mais equilibrada, disputada, e o Cruzeiro não fez boas campanhas, mas com o trabalho realizado desde janeiro, ventos melhores virão. Tenho certeza de que vamos colocar o Cruzeiro na Série A novamente, que é nosso principal objetivo, ainda que sem abrir mão da Copa do Brasil. Vamos seguir da mesma forma para alcançar nossos objetivos”, argumenta o atacante Edu, uma das principais contratações do clube para 2022.





Ele chamou a atenção da diretoria celeste ao ser artilheiro da Segunda Divisão no ano passado, com 17 gols pelo Brusque. Neste ano, são 10 gols em 12 jogos com a camisa azul, sendo sete no Estadual e três na Copa do Brasil.





Agora, quer ajudar a equipe mineira a subir, mas por enquanto prefere não exaltar a condição de goleador nem título. “É muito cedo para pensar em artilharia de Série B, a gente vai para a primeira rodada ainda, é um campeonato muito equilibrado, muito difícil, a gente tem como principal objetivo conquistar o acesso, esse é o nosso pensamento, estamos trabalhando 100% voltados para isso. Mais para a frente podemos começar a pensar em artilharia, em título, isso é consequência de um bom trabalho. Mas o primeiro passo é começar bem, a gente sabe que tem um jogo muito complicado contra o Bahia, fora de casa. E se a gente não estiver 100% focado, 100% preparado para este desafio, a gente vai ter muita dificuldade”, afirmou Edu.

PREPARAÇÃO

O último treino antes da estreia será na manhã de hoje e a expectativa é de manter o bom nível demonstrado até agora na temporada. Ainda que sem tanta técnica, o Cruzeiro de Pezzolano é muito aplicado taticamente.





“A gente tem trabalhado bastante, tem trabalho muito forte na Toca, para fazer uma grande estreia mesmo contra um grande adversário, fora de casa. Nosso principal objetivo é começar com o pé direito e acredito que, com o trabalho que vem sendo feito, temos tudo para fazer um bom jogo lá em Salvador.”





enquanto isso...

Expectativa por reforços

O técnico Paulo Pezzolano ainda não deve contar, na estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, com os atletas que estão acertados para reforçar o Cruzeiro. Jogadores como o volante Neto Moura (ex-Mirassol), o armador uruguaio Leonardo Pais (ex-Montevideo Wanderers-URU) e os atacantes Rafael Silva (ex-Wuhan Zall-CHN) e Rodolfo (ex-América). Além do goleiro Gabriel Mesquita (ex-Guarani). Todos eles dependem que o clube quite dívidas de cerca de R$ 14 milhões com o Independiente del Valle-EQU e o Atlético-AC e seja liberado pelas autoridades para voltar a registrar jogadores, o que só deve ocorrer a partir de segunda-feira.