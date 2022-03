Perto do primeirão geral

(foto: PEDRO SOUZA/ATLÉTICO)

O Atlético ficou bem perto de garantir a primeira posição na fase de classificação do Campeonato Mineiro ao vencer o Democrata por 1 a 0, ontem, em Governador Valadares, gol de Nacho Fernández, aos 40min da etapa final. Assim, precisa apenas de um empate diante da Caldense, sábado, no Mineirão, para avançar com a melhor campanha. A confirmação pode ocorrer ainda hoje, desde que Athletic e Cruzeiro não vençam o time de Poços e o Pouso Alegre, respectivamente.

Assim, a expectativa é que o técnico Antonio “El Turco” Mohamed de novo tenha condições de dar vez a jogadores que vêm atuando menos. Ontem, por exemplo, ficaram fora atletas como o zagueiro Godín. Além disso, ele não contou com os laterais-direitos Mariano, machucado, e Guga, suspenso; o goleiro Everson, com dor no tórax; o atacante Hulk, que testou positivo para a COVID-19; e o lateral-esquerdo Dodô, gripado. Para completar, o armador Zaracho, recuperado de contusão, ainda não foi relacionado.

A opção do treinador foi mandar a campo uma equipe com três zagueiros: Nathan Silva, Igor Rabello e Réver. Nathan praticamente ocupou a lateral-direita, mesmo com alguns companheiros revezando no setor, até como o atacante Ademir. Com tantas mudanças, foi natural que o time tivesse muitas dificuldades para atacar.

Já os donos da casa tentaram se impor, mas esbarraram nas próprias limitações. Com 1min, Chico tentou um chute, mandando fora, mas o suficiente para levantar a torcida. Com as equipes esbarrando na má qualidade do ruim e também com o calor de 33 graus, o jogo só voltou a ter emoção aos 25min, quando Pedrinho cruzou e Vinícius Locatelli falhou dentro da pequena área, batendo de canela no momento de finalizar, desperdiçando boa chance.

A primeira finalização atleticana foi só aos 33min, assim mesmo em chute mascado de Eduardo Sasha da meia-lua. Lucão pegou firme. Cinco minutos depois, Chico tabelou com Mateus Pivô e chutou ao entrar na área, por cima.

MAIS LIGADO O Galo voltou melhor para o segundo tempo e conseguiu levar perigo ao 12min, em chute cruzado de Eduardo Sasha, que Lucão rebateu. No minuto seguinte, Vargas completou escanteio da esquerda e Ademir ainda tentou colocar na rede, mas parou no goleiro. Na sequência foi marcado impedimento.

Já aos 15min, Igor Rabello cabeceou por cima, com perigo. E dois minutos mais tarde, Sasha acertou a trave em chute de fora da área. E Keno mandou no travessão em cobrança de falta da esquerda pouco depois.

Aos 36min, o gol só não saiu porque Lucão fez grande defesa em cobrança de falta de Nacho Fernández em dois lances. De tanto tentar, o Galo finalmente abriu o marcador aos 40min. O camisa 26 aproveitou sobra depois de Dylan disputar bola com Thomás na área e executou o goleiro da Pantera. Atletas e comissão técnica do time de Valadares reclamaram de falta no lance.

Já nos acréscimos, Filipe Carvalho tentou da entrada da área e por pouco não empata o jogo, mandando rente à trave. Antes do apito final, Rafael Caldeira e Fábio Gomes se desentenderam e acabaram expulsos. Embora derrotada, a equipe do Vale do Rio Doce se garantiu matematicamente na Primeira Divisão com o resultado de outros adversários.

Democrata-GV

Lucão; Mateus Pivô, Rafael Caldeira, Gabriel Marques e Wesley; Matheus Carioca, Vinícius Locatelli (Thomás 29 do 2º), Mateusinho (João Paulo 44 do 2º) e Thiaguinho (Matheus Bidick 9 do 2º); Chico (Mrcelinho 9 do 2º) e Pedrinho (Filipe Carvalho 29 do 2º)

Técnico: Paulo César Shardong

Atlético

Rafael; Nathan Silva, Igor Rabello, Réver e Guilherme Arana; Allan, Jair (Nacho Fernández 23 do 2º), Vargas (Fábio Gomes 23 do 2º); Ademir (Dylan Borrero 33 do 2º), Eduardo Sasha (Tchê Tchê 42 do 2º) e Keno (Savarino 31 do 2º)

Técnico: Antonio Mohamed

10ª rodada do Campeonato Mineiro

Estádio: José Mammoud Abbas

Gol: Nacho Fernández 40 do 2º

Árbitro: Vinícius Gomes do Amaral

Assistente: Luiz Antônio Barbosa e Douglas Almeida Costa

Cartão amarelo: Rafael, Allan (*), Matheus Carioca, Thiaguinho, Marcelinho

Cartão vermelho: Rafael Caldeira e Fábio Gomes

Próximo jogo do Atlético: Caldense (C)

(*) Suspenso