Coelho fora das semifinais

Sem seus principais jogadores, o América se enfraqueceu muito e ficou fora da briga pelo título do Campeonato Mineiro. O Coelho foi batido pelo Uberlândia por 2 a 1, ontem, no Parque do Sabiá, e não tem mais chances de avançar às semifinais. Lucas Coelho e Kellyton marcaram para o Verdão do Triângulo, enquanto Índio Ramírez descontou.

O América estacionou nos 14 pontos. O Coelho precisava do triunfo no Triângulo e ainda torcer por tropeço de adversários. Já a equipe do Triângulo foi a 9 pontos, deixou a lanterna e ganhou sobrevida na luta contra a degola.

O América terá de se contentar com a disputa do Torneio Inconfidência, que reunirá os times que terminarem a fase de classificação do Mineiro do quinto ao oitavo lugares. Assim, se despedirá do Estadual de forma melancólica no sábado, quando receberá no Independência o Tombense, que ontem bateu a URT por 2 a 0.

O técnico Marquinhos Santos preservou os principais jogadores para o compromisso mais importante do América neste primeiro semestre. O Coelho enfrentará o Barcelona na terça-feira, às 21h30, em Guayaquil, no jogo da volta pela Libertadores. Como empatou (0 a 0) em casa, terá de vencer no tempo normal ou nos pênaltis – em caso de nova igualdade no placar – para avançar à fase de grupos pela primeira vez na história. Do contrário, disputará a Copa Sul-Americana.

No Parque do Sabiá, o alviverde sentiu muito a ausência de seus principais jogadores. Mesmo com uma formação mista, o que já indicava falta de entrosamento, o Coelho deixou a desejar. O time pouco ameaçou o Uberlândia e ainda passou por sustos graças a vacilos defensivos.

O primeiro tempo teve o América sem inspiração no ataque e confuso na defesa. Aos 18min, Airton embolou com João Paulo, a bola sobrou para Kellyton, que chutou forte e o goleiro espalmou. Foi o primeiro alerta sobre os problemas na retaguarda. Em seguida, veio o gol do Uberlândia.

Aos 24min a zaga do Coelho vacilou em bola alçada na área. Lucas Coelho dominou, tirou da marcação e acertou o canto direito: 1 a 0. Com Felipe Azevedo pela esquerda, Henrique Almeida isolado e Matheusinho pouco participativo, o América pecou na construção de lances ofensivos.

O América voltou a campo com três mudanças. Marquinhos Santos trocou Zé Ricardo, Matheusinho e Henrique Almeida por Kawê, Gustavo e Rodolfo, respectivamente. Para aumentar o grau de dificuldade, houve chuva forte no começo da segunda etapa. Em cruzamento de João Paulo, Gustavinho cabeceou para baixo, a bola subiu e passou por sobre o travessão.

FALHA Em seguida, Juninho Valoura cobrou falta e assustou. O jogo ganhou emoção a partir do segundo gol do Uberlândia, em lance infeliz de Airton. Aos 14, Kellyton cobrou falta com violência, o goleiro tentou encaixar, mas a bola bateu no seu peito e foi para as redes: 2 a 0. No minuto seguinte, Índio Ramírez arriscou de fora da área e descontou: 2 a 1.

O América não teve forças para buscar a virada, que o deixaria vivo para a rodada final do Mineiro. E o Uberlândia ainda desperdiçou boas oportunidades de liquidar a fatura, em contragolpes. Mas Airton, dessa vez, esteve atento e mostrou firmeza. Enquanto o Coelho pecou pela ineficiência no ataque e fragilidade defensiva, o Uberlândia foi recompensado pela determinação em casa.

UBERLÂNDIA 2 x 1 AMÉRICA





UBERLÂNDIA

Roballo; Mineiro, Bruno Maia e Thurran; Kellyton, Luanderson, João Paulo e Maicon Souza; Elivelton (Reinaldo), Pará (Márcio Júnior depois Mateus Mendes) e Lucas Coelho (Paulo Renê)

Técnico: Paulo Foiani

AMÉRICA

Airton; Cáceres, Germán Conti, Gustavo Marques (Arthur) e João Paulo; Zé Ricardo (Kawê), Juninho Valoura, Índio Ramírez (Zé Vitor) e Matheusinho (Gustavinho); Henrique Almeida (Rodolfo) e Felipe Azevedo

Técnico: Marquinhos Santos

10ª rodada do Campeonato Mineiro

Estádio: Parque do Sabiá

Gols: Lucas Coelho 24 do 1º; Kellyton 14, Índio Ramírez 15 do 2º

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima

Auxiliares: Pablo Almeida da Costa e Augusto Magno de Ramos

Cartão amarelo: Pará, Luanderson, Arthur

Próximo jogo do América: Tombense (c)