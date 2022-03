Para brigar no alto

(foto: TWITTER/CRUZEIRO )

Sem vencer há dois jogos, o Cruzeiro busca a reabilitação da derrota no clássico contra o Atlético diante do Pouso Alegre, hoje, às 17h30, no Mineirão, pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro. O desafio é voltar a vencer, se reaproximar do rival e ficar tranquilo para o jogo único pela segunda fase da Copa do Brasil, contra o Tuntum-MA, no interior do Maranhão, quarta-feira.

Este será um dos últimos duelos em que o técnico Paulo Pezzolano poderá fazer testes, pois a partir do meio de semana a equipe deverá começar sequência de decisões. A última chance poderá ser diante do Patrocinense, sábado. Agora, esses compromissos finais representam a luta por uma melhor colocação no G-4.

Matematicamente, há até chance (remota) de primeiro lugar, hoje ocupado pelo Atlético (25 pontos) mas dependendo de duas vitórias celestes, tropeço do rival na última rodada diante da Caldense e ainda descontar saldo de gols (15 a 7 favorável aos alvinegros). Em segundo, com 19 pontos, como a Raposa, terceira colocada, o Athletic visita a Caldense, às 11h. A Veterana, com 18 pontos, fecha o grupo dos semifinalistas.

Por isso, os jogadores querem muito o resultado positivo hoje. O lateral-esquerdo Rafael Santos receita paciência para atingir os objetivos. “A gente vai dar um passo de cada vez. Primeiro, é o jogo com o Pouso Alegre, depois vamos pensar na Copa do Brasil. Tendo a classificação garantida, vamos ter mais tranquilidade para seguir na disputa da temporada.”

Ele vem ganhando a titularidade na disputa com Matheus Bidu, contratado nesta temporada. Um dos motivos é ser líder da equipe em assistências, com três passes para gols de companheiros.

O bom momento é comemorado. “Fico muito feliz em poder ajudar a equipe e dar assistência aos meus companheiros. O professor passa muita confiança para a gente, nos dá muita liberdade em campo. É muito gratificante o trabalho da equipe”, declara.

Para se dar bem no Cruzeiro, ele precisou rodar por times como a Ponte Preta. Mais experiente, acredita que pode render além. “As passagens por outros clubes me fizeram ganhar uma maior experiência para chegar no Cruzeiro, um clube maior, que exige uma responsabilidade gigante. Tenho respeito por essa camisa. Estar bem neste momento que o Cruzeiro está passando é muito bom para mim.”

Para o jogo de hoje, Paulo Pezzolano não poderá contar com o armador Giovanni, recuperando-se de contusão, e com o atacante Edu, que sofreu pancada na cabeça durante o clássico contra o Atlético. Assim, Vítor Roque deve ser o comandante do ataque.

Uma novidade em relação à formação que começou jogando domingo passado deve ser a volta do armador João Paulo. Com isso, Fernando Canesin voltaria para o banco de reservas.

Quem também pode reaparecer como titular é o atacante Waguininho, que teve bom começo, mas caiu de produção depois da expulsão ainda no primeiro tempo do clássico contra o América. Ele disputa posição com Bruno José e com o prata da casa Daniel Júnior. Outra opção do treinador é uma escalação no 4-4-2, com Canesin e João Paulo na armação.

As novidades na lista dos relacionados ficam por conta do armador Vitinho e do atacante Jhoseffer, ambos formados na Toca da Raposa I. É a primeira vez que eles vão para um jogo do time principal.

DEFESA O Cruzeiro confirmou ontem a contratação do zagueiro Wagner Leonardo, ex-Fortaleza e Santos. O defensor de 22 anos acertou contrato até abril de 2023. Ele chega por empréstimo, cedido pelo time da Baixada Santista.

O adversário

Pela salvação

Em situação muito complicada no Campeonato Mineiro, lanterna, com 6 pontos, o Pouso Alegre joga em busca do milagre da salvação. A equipe foi eliminada nos pênaltis na segunda fase da Copa do Brasil pelo Coritiba, depois de empate por 1 a 1 na quarta-feira, no Sul de Minas. “Já mudamos a chave, pois este jogo contra o Cruzeiro é muito importante. Vai dar tudo certo, vamos livrar o time porque não merecemos estar nesta situação”, diz o volante Glédson. O técnico Francisco Diá não poderá contar com o goleiro Cairo, o volante Lucas Gonçalves e o armador Iago. Devem entrar Alencar, Carlinhos e João Marcos.

Cruzeiro

Rafael Cabral; Rômulo, Oliveira, Eduardo Brock e Rafael Santos (Matheus Bidu); Willian Oliveira, Pedro Castro (Filipe Machado) e João Paulo; Bruno José, Vítor Roque e Waguininho (Daniel Júnior)

Técnico: Paulo Pezzolano

Pouso Alegre

Alencar; Nando, Ramon Baiano, Luanderson e Elivélton Foguinho; Glédson, Carlinhos, Denner e Kaio; Eberê e João Marcos

Técnico: Francisco Diá

10ª rodada do Campeonato Mineiro

Estádio: Mineirão

Horário: 17h30

Árbitro: Emerson de Almeida Ferreira

Assistentes: Marcus Vinícius Gomes e Leonardo Henrique Pereira

Cruzeirenses pendurados: Edu, Filipe Machado e Willian Oliveira