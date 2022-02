Crias da Toca em alta

Um dos destaques, o armador Daniel Júnior abriu o placar nos 3 a 0 sobre o Tombense, na última rodada (foto: INSTAGRAM/CRUZEIRO)





As Crias da Toca estão em alta neste início de 2022. Jogadores formados no próprio clube têm ajudado o Cruzeiro a liderar o Campeonato Mineiro e vêm deixando boa impressão nas chances que ganham do técnico Paulo Pezzolano. Além da resposta em campo, eles poderão dar retorno financeiro no futuro, o que é considerado fundamental pelos novos responsáveis por administrar o futebol do clube, comandado pelo craque Ronaldo Nazário.





O goleiro Denivys, o zagueiro Paulo, o lateral-direito Geovanne, o lateral-esquerdo Rafael Santos, o volante Ageu, o armador Daniel Júnior e os atacantes Thiago e Vítor Roque são alguns dos pratas da casa que estão se destacando. Eles foram fundamentais, por exemplo, na goleada por 3 a 0 sobre o Tombense, fora de casa, na noite de sábado.





E esperam continuar correspondendo em cada nova oportunidade que aparecer. “Estou muito feliz com este início no Cruzeiro. Vim para as categorias de base no ano passado, fiz uma boa Copa São Paulo e agora estou tendo essas chances no profissional. É um sonho de criança que se realiza e que fica ainda melhor em um clube tão pesado quanto o Cruzeiro. Só alegria. Agora, é trabalhar dia após dia para evoluir. A comissão técnica vem dando moral ao pessoal da base e isso é importante para nosso desempenho em campo. E o grupo também está abraçando quem está subindo para o profissional, o que é muito satisfatório”, diz Daniel Júnior, de 19 anos e que soma três jogos como profissional.





Foi do pé esquerdo dele que saiu o primeiro gol na vitória em Tombos. Um petardo de fora da área logo aos 18min de partida, que abriu o caminho para o triunfo e ele espera que se reflita na perspectiva de ter mais espaço no time.





“O primeiro gol a gente nunca esquece. Vai ficar marcado na minha história, na memória dos meus familiares. A gente está muito feliz com tudo que vem acontecendo estamos todos mostrando um bom serviço. Não tem sensação melhor que agradar ao torcedor”, declara.





De qualquer forma, ele e os demais sabem que ainda têm um longo caminho a percorrer. “Da base para o profissional há uma diferença muito grande. Aqui tem muitos jogadores vividos. E cabe a nós, mais jovens, correr bastante, acreditar em todas as bolas, é isso que fará a diferença dentro de campo”, diz o armador.





Já Denyvis sabe que Rafael Cabral foi contratado para ser titular do gol celeste depois da saída do ídolo Fábio. Mas espera continuar ajudando sempre que for chamado pela comissão técnica. “Temos de parabenizar todos os jogadores, o grupo vem trabalhando forte, inclusive quem veio da Copa São Paulo, como eu. Então, só agradecer a Deus por mais um jogo e sem levar gols. Obrigado ao professor Paulo pela oportunidade”, declara o camisa 31, que já havia sido titular em outra goleada por 3 a 0, sobre a URT, logo na estreia, no Independência.





RODÍZIO





Contra o Uberlândia, quinta-feira, no Horto, porém, os garotos devem voltar a ser opção para o decorrer da partida. Isso porque Pezzolano tende a começar a montar a equipe que vai estrear em outra frente importante, a Copa do Brasil, na quarta-feira da semana que vem, contra o Sergipe.





A expectativa é que o time conquiste duas vitórias nos dois jogos seguidos que fará em casa – além do Uberlândia, vai receber o Villa Nova, domingo, às 11h, também no Independência. Com isso, praticamente garantirá vaga nas semifinais, podendo se concentrar na Copa do Brasil e, depois, pensar no clássico contra o Atlético, marcado para 6 de março, no Mineirão, com mando do rival.





Uma boa notícia para os cruzeirenses é que o atacante Vítor Leque, recuperado de pancada no tornozelo esquerdo, voltou a treinar na Toca da Raposa II. Por enquanto, apenas trabalhos físicos e de fisioterapia, mas um alento para quem desfalcou o time nos últimos quatro jogos e que deixou o duelo com o Athletic, em 30 de janeiro, chorando de dor.





Enquanto isso...





... em reformulação





O Cruzeiro anunciou ontem mais mudanças no futebol, tanto profissional quanto de base. Antônio Almeida deixa o cargo de chefe de análise de mercado. Ele estava no clube desde 2015. Já Mário Henrique não é mais o treinador da equipe sub-20, mesmo tendo feito boa campanha na Copa São Paulo, chegando às semifinais, e sendo importante na formação de atletas. No sub-17, Eduardo Guadagnucci, ex-categorias de base do Bahia, é o novo comandante. O cargo estava vago desde que o próprio Mário Henrique assumiu o sub-20, em novembro, no lugar do demitido Paulo Ricardo. Atual coordenador das categorias de base, Roberto Braga foi contratado por Ronaldo Nazário, que assinou intenção de compra de 90% das ações do Cruzeiro Sociedade Anônima do Futebol.