PSG abre hoje as oitavas na tela da Alterosa

Recuperado de lesão no tornozelo esquerdo, Neymar pode reaparecer no confronto com o Real Madrid, em Paris (foto: FRANCK FIFE/AFP)







Duas partidas abrem hoje a fase de oitavas de final da Liga dos Campeões. Numa delas, o Paris Saint-Germain recebe o Real Madrid, às 17h (horário de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris. A disputa terá transmissão exclusiva do SBT/Alterosa para a TV aberta.





No outro confronto, o Sporting-POR encara o Manchester City-ING em Lisboa. Amanhã, RB Salzburg-AUS x Bayern de Munique-ALE e Inter de Milão-ITA x Liverpool-ING fecham a primeira semana de duelos.





A tendência é que o atacante Neymar retorne ao time parisiense. O craque treinou normalmente com seus companheiros ontem e deve finalmente voltar aos gramados após dois meses e meio parado por causa de uma contusão no tornozelo esquerdo.





A imprensa francesa, porém, aponta que a previsão é de que o astro não seja titular, uma vez que não teria condições de atuar nos 90 minutos. A perspectiva, assim, é que Neymar inicie o duelo no banco de reservas e seja uma opção para o segundo tempo.





Por outro lado, o PSG confirmou que o zagueiro Sergio Ramos não estará à disposição para o confronto com o Real Madrid. Ele tinha chances mínimas, mas ainda existia uma expectativa por parte dos parisienses em contar com o defensor.





No entanto, o clube comunicou, por meio de uma nota, que o espanhol seguirá tratando de uma lesão na panturrilha. Apesar da ausência, a equipe divulgou que uma "nova avaliação será feita na próxima semana", deixando em aberto a possibilidade de o jogador entrar em campo na partida de volta, em 9 de março, no Santiago Bernabéu.





RODADA





Esses jogos de ida das oitavas de final serão concluídos na semana que vem com mais quatro confrontos: no dia 22, o Chelsea-ING, que no sábado faturou o Mundial de Clubes sobre o Palmeiras, recebe o Lille-FRA, e o Villareal-ESP enfrenta a Juventus-ITA; no dia 23, Atlético de Madrid-ESP x Manchester United-ING e Benfica-POR x Ajax-HOL.









Enquanto isso...

...Volta com marcapasso





Oito meses depois de sofrer uma parada cardíaca durante uma partida da Eurocopa, o dinamarquês Christian Eriksen, de 30 anos, jogou seus primeiros minutos com seu novo time, o Brentford, em amistoso contra o Southend United, da Quinta Divisão. Ele atuou por 60 minutos na vitória por 3 a 2, com os portões fechados. "Ele esteve bastante ativo no meio-campo e deu assistência para o primeiro gol de Josh Dasilva, autor de um 'hat-trick'", detalhou em comunicado o Brentford. Portador de um marcapasso depois que precisou ser reanimado em pleno gramado durante o jogo entre Dinamarca e Finlândia, em junho do ano passado, Eriksen assinou contrato com o Brentford em janeiro, até o final desta temporada, após se desligar da Inter de Milão, pois não pode atuar profissionalmente na Itália, que veta jogadores com o dispositivo cardíaco implantado.