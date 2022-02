Festa verde, revolta celeste

O América saiu na frente com um golaço de falta de Patric: equipe de Marquinhos Santos se impôs no Mineirão (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press)

Cruzeirenses e americanos deixaram o Mineirão, na noite de ontem, com sentimentos bem diferentes. Enquanto os azuis reclamaram muito da arbitragem, se queixando de gol mal anulado e da não expulsão do atacante Wellington Paulista, os alviverdes comemoraram a vitória por 2 a 0, pela terceira rodada do Campeonato Mineirão, chegando à vice-liderança, com 6 pontos, um atrás do Atlético. Além disso, alcançaram a quarta vitória seguida sobre o rival, de quem não perdem há sete confrontos no Estadual.





Agora, vão pensar nos próximos compromissos. A Raposa vai a Poços de Caldas enfrentar a Caldense, que também tem 6 pontos, em busca da reabilitação. Já o Coelho recebe o Athletic, no Independência. As partidas serão sábado, às 16h30, e 19h30, respectivamente.





No jogo de ontem, sem o lateral Rômulo, que testou positivo para COVID-19, o técnico Paulo Pezzolano mandou o Cruzeiro a campo com três zagueiros. Já o América usou um 4-3-3, com Everaldo, Wellington Paulista e Felipe Azevedo formando o ataque.





Com 1min o Coelho conseguiu roubar bola no ataque e Lucas Kal soltou a bomba da entrada da área, mas por cima. Aos 8min foi a vez de a Raposa fazer o mesmo, com Willian Oliveira mandando sobre a trave.





Aos 15min, o Cruzeiro criou a primeira boa chance. Edu chegou a colocar a bola na rede em chute de dentro da área, depois de passe perfeito de Filipe Machado. Porém, o assistente Marcyano da Silva Vicente marcou impedimento em lance no mínimo de mesma linha – não há VAR na primeira fase do Estadual.





Aos 17min Waguininho socou as costas de Patric fora do lance. Alertado pelo quarto árbitro, Ricardo Marques Ribeiro mostrou o cartão vermelho para o atacante cruzeirense. Isso acabou sendo determinante para o restante da partida





Com um a mais, os americanos tentaram tomar conta do jogo. E abriram o marcador em bela cobrança de falta do próprio Patric, aos 24min: ele acertou o ângulo superior direito de Rafael Cabral. Já os cruzeirenses se perderam no próprio nervosismo.





Nem mesmo a troca de Sidnei por Maicon impediu que o Cruzeiro tomasse o segundo gol, aos 32min. Patric, mais uma vez decisivo, cruzou da direita e Alê, no segundo pau, escorou para a rede.





O terceiro só não saiu aos 40min porque Rafael Cabral conseguiu grande defesa em chute rasteiro de Wellington Paulista da entrada da área. A bola tinha como endereço o canto inferior direito.





Já no fim do primeiro tempo, os cruzeirenses reclamaram que Wellington Paulista acertou chute no rosto de Willian Oliveira depois de disputa de bola. O árbitro, porém, nem advertiu o americano.





DOMÍNIO O Cruzeiro voltou para a etapa final com novo lateral-esquerdo, pois Matheus Bidu entrou no lugar de Rafael Santos. Além disso, Pezzolano trocou Filipe Machado pelo também volante Adriano. Já no América, Marquinhos Santos tirou Iago Maidana, que tinha cartão amarelo, e colocou Conti.





Com 4min, Edu obrigou Jori a espalmar pela linha de fundo em chute cruzado. O lance nem foi tão perigoso, mas serviu para inflamar a torcida celeste.





O Coelho respondeu aos 10min, em cobrança de falta de Marlon, que assustou Rafael. Oito minutos depois, Alê tabelou com Felipe Azevedo e, da entrada da área, acertou a trave.





Enquanto a Raposa tentou esboçar uma reação, mais na base da superação, o Coelho se segurou. E a partir dos 30min comandou totalmente as ações, ainda que não tenha levado tanto perigo ao gol de Rafael Cabral.





Aos 41min, Thiago saiu na cara de Jori, cortou o goleiro, mas ficou sem ângulo. Assim, desperdiçou boa chance. Já nos acréscimos, Cáceres invadiu pela direita, porém, cruzou para ninguém, quando teve espaço até para a finalização.





“Não era a estreia que eu queria. A gente trabalha sempre em busca dos três pontos. Jogar com um a menos, diante de um adversário difícil, complica. Do mesmo jeito que nós erramos na expulsão, e a gente tem consciência que errou, também tivemos um gol legal anulado. Esse gol mudaria a partida. São esses detalhes que podem mudar um jogo. Somos trabalhadores, não gosto de inventar desculpas, mas o erro prejudica”, afirmou Maicon, que enalteceu o poder de reação da Raposa. “A atitude no segundo tempo mostra que o Cruzeiro é diferente neste ano.”





Cruzeiro

Rafael Cabral; Geovane Jesus, Sidnei (Maicon 31 do 1º) e Eduardo Brock; Gabriel Dias (Bruno José 15 do 2º), Willian Oliveira, Filipe Machado (Adriano, intervalo), João Paulo e Rafael Santos (Matheus Bidu, intervalo); Edu (Thiago 21 do 2º) e Waguininho

Técnico: Paulo Pezzolano





América

Jori; Patric (Cáceres 12 do 2º), Iago Maidana (Conti, intervalo), Éder e Marlon (João Paulo 26 do 2º); Lucas Kal, Juninho e Alê (Juninho Valoura 42 do 2º); Everaldo (Carlos Alberto 13 do 2º), Wellington Paulista e Felipe Azevedo

Técnico: Marquinhos Santos





3ª rodada do Campeonato Mineiro





Estádio: Mineirão

Gols: Patric 24 e Alê 32 do 1º

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Marcyano da Silva Vicente

Cartão amarelo: João Paulo (Cruzeiro), Maicon, Paulo Pezzolano, Patric, Iago Maidana, Conti, Carlos Alberto

Cartão vermelho: Waguininho

Próximos jogos do Cruzeiro: Caldense (F), Democrata (C) e Tombense (F)

Próximos jogos do América: Athletic (C), Pouso Alegre (F) e Atlético (C)



Definida estreia azul

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu as datas e horários da primeira fase da Copa do Brasil. O jogo único entre Cruzeiro e Sergipe será em dia 23 de fevereiro, às 21h30, em Aracaju-SE. O time celeste avança com um empate. Na terceira fase entram os clubes que se classificaram para a Libertadores (Atlético, América, Athletico, Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Fortaleza, Corinthians e Bragantino), o campeão da Copa do Nordeste (Bahia), o campeão da Copa Verde (Remo) e o campeão da Série B (Botafogo). Antes da Raposa, em 22 de fevereiro, estreiam dois outros times mineiros: o Pouso Alegre enfrenta o Paraná, enquanto a URT encara o Avaí.