Atletas de Contagem conquistam 10 medalhas no Sul-Americano de ginástica

Parte da equipe também disputou, neste fim de ano, de outras competições internacionais (foto: Prefeitura de Contagem)

Campeonato Sul-Americano de ginástica de trampolim

Atletas de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, conquistaram 10 medalhas no Campeonato Sul-Americano de Ginástica de Trampolim, no último fim de semana, em Cochabamba, na Bolívia.Os sete atletas do município ganharam cinco medalhas de ouro, uma de prata e quatro de bronze.Parte da equipe também disputou, neste fim de ano, outras competições internacionais, como o Campeonato Mundial de Trampolim, em Baku, no Azerbaijão, e os Jogos Pan-Americanos , em Cali, na Colômbia.A técnica e coordenadora do Projeto Ginástica de Trampolim (realizado pela prefeitura em parceria com a Associação de Ginástica de Trampolim de Contagem - AGTC), Cristina Trópia, disse que a equipe volta para casa com sentimento de dever cumprido."Foi um ano de muitas conquistas, após o período de pandemia, quando tivemos grandes perdas. Parabenizo os atletas pela dedicação no dia a dia, e a equipe técnica por abraçarem o projeto desde a iniciação até o rendimento. Nada disso seria possível sem os primeiros passos, sem as primeiras competições e sem a ponta, que faz com que a equipe se sobressaia”, destacou.