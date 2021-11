Cruzeiro encara Sampaio e mira vitória para ganhar posição na Série B

Luxemburgo condiciona a renovação com o Cruzeiro a um planejamento de brigar pelo acesso em 2022 (foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro) Com apenas 0,002% de risco de queda, segundo o Departamento de Matemática da UFMG, o Cruzeiro enfrenta o Sampaio Corrêa nesta quinta-feira, às 21h, no estádio Castelão, em São Luís-MA, pela 37ª rodada da Série B. As equipes estão empatadas com 46 pontos, porém os maranhenses levam vantagem em vitórias - 12 a 10 - e ocupam o 10º lugar.









Teoricamente, terminar a Série B em 5º ou em 16º tem o mesmo efeito, uma vez que a equipe não vai à Série A nem tampouco é rebaixada. No entanto, embalar uma boa sequência pode ser o prenúncio de uma campanha positiva no ano seguinte. É nisso que o Cruzeiro se apega para dar a volta por cima em 2022 e regressar à elite.





Considerando apenas as partidas com Vanderlei Luxemburgo, o Cruzeiro computou oito vitórias, nove empates e quatro derrotas em 21 jogos. O aproveitamento de 52,3% é compatível ao do sexto colocado, CRB, que tem quase 9% de chance de subir à Primeira Divisão e pegará Vitória (casa) e Operário (fora) nas duas últimas rodadas.





Luxemburgo aproveitará o compromisso no Maranhão e também a despedida da Série B - contra o Náutico, no Mineirão - para observar quem continuará no elenco em 2022. Vale lembrar que o técnico ainda não acertou a sua permanência na Toca, embora fale com frequência sobre o planejamento para o próximo ano e a necessidade de montar um time com qualidade de Série A na Série B. O goleiro Fábio concorda com o comandante.





"Meu pensamento sempre foi esse, de fazer equipes fortes, de qualidade, porque sei como é vestir a camisa do Cruzeiro. Todo ano você tem uma responsabilidade gigantesca, e a gente precisa ter jogadores que entendam essa responsabilidade. A gente não tem mais onde errar. Aprendemos da pior forma possível nesses dois anos, tendo dificuldades de nos manter na Série B".





Para formar um elenco qualificado, o Cruzeiro precisa quitar duas dívidas somadas em R$14 milhões na Fifa referentes às contratações dos jogadores Arrascaeta, ex-Defensor do Uruguai, e Riascos, ex-Monarcas Morelia do México (atual Mazatlán FC). Os negócios fechados em 2015 na gestão do ex-presidente Gilvan de Pinho Tavares acarretaram na punição do transfer ban por falta de pagamento.





Quem joga?





O Cruzeiro tem vários desfalques para o duelo contra o Sampaio, casos de Marcinho e Wellington Nem, advertidos com o terceiro cartão amarelo, e Vitor Leque e Keké, entregues ao departamento médico - o primeiro com estiramento no ligamento do tornozelo direito, e o segundo em virtude de um edema ósseo no pé direito.





Também estão fora Bruno José, com incômodo no tornozelo direito; Matheus Pereira, em fase de aprimoramento da parte física após se recuperar de fratura no cotovelo direito; e Marcelo Moreno, que esteve a serviço da Bolívia nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022.





Por outro lado, a novidade é o volante Adriano, suspenso na derrota por 3 a 0 para o Vitória, domingo, no Barradão, em Salvador. Ele deve compor o meio-campo com Lucas Ventura e Giovanni. Assim, Rômulo retorna à lateral direita. No ataque, o jovem Vitor Roque, de 16 anos, tem chance de começar entre os titulares.





No Sampaio Corrêa, Pimentinha, Alyson, Nadson, Eloir e Watson são tratados como dúvidas. O técnico João Brigatti deve colocar alguns desses atletas para iniciar o jogo.





SAMPAIO CORRÊA X CRUZEIRO





SAMPAIO CORRÊA

Luiz Daniel; Maurício, Allan, Nilson Júnior e Éder Lima; Betinho, Ferreira, Gui Campana (Pimentinha) e Léo Artur (Nadson); Roney e Jackson

Técnico: João Brigatti





CRUZEIRO

Fábio; Rômulo, Rhodolfo, Eduardo Brock e Felipe Augusto (Jean Victor); Adriano, Lucas Ventura e Giovanni; Claudinho (Vitor Roque), Dudu (Felipe Augusto) e Thiago

Técnico: Vanderlei Luxemburgo





Motivo: 37ª rodada da Série B





Estádio: Castelão, em São Luís-MA





Data: quinta-feira, 18 de novembro de 2021





Horário: 21h





Árbitro: Salim Fende Chavez (SP)





Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)





VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)