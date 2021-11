Segundona do Mineiro tem confrontos definidos para as quartas de finais

Uberaba Sport venceu o Araxá e se classificou como a melhor equipe da Segundona (foto: Reprodução/@uberabasportclub/Instagram)

A Segunda Divisão do Campeonato Mineiro conheceu na tarde desse sábado (13/11) as oito equipes classificadas para as quartas de finais da competição: Uberaba, América TO, Santarritense, Araxá, Varginha, Manchester, Poços de Caldas e Boston City.

Os jogos, validos pela 10ª rodada, definiram a classificação geral do campeonato e confrontos da próxima fase. Os dois primeiros times de cada grupo e os dois melhores terceiros colocados avançaram. As partidas de ida do mata-mata serão no próximo fim de semana, em locais e horários ainda a serem definidos.

Uberaba tem a melhor campanha

Na partida que valia a liderança do grupo B entre Uberaba e Araxá no estádio Uberabão, o USC levou a melhor contra o Ganso. O Zebu venceu por 2 a 0, assumiu a liderança, e se sacramentou como a melhor campanha geral do campeonato, com 16 pontos.

Já o Araxá, classificado desde a penúltima rodada, ficou com 14 pontos em segundo lugar na chave - que não teve classificação do melhor terceiro colocado.

Na outra partida, o Inter de Minas venceu o lanterna Araguari em casa por a 1 a 0 e foi a 11 pontos. A equipe ficou atrás da Sociedade Esportiva Patrocinense - terceira colocada com a mesma pontuação, mas com um número de vitórias superior.

Inter de Minas e Araguari - que tem dois pontos - têm um jogo a menos. Na primeira rodada, o jogo de ida no Triângulo Mineiro foi cancelado devido à falta de ambulância, médicos e enfermeiros, conforme prevê o regulamento.

Na tabela da Federação Mineira de Futebol (FMF), o jogo consta como 0 a 0. Caso a partida seja remarcada, este empate será cancelado, e o time de Itaúna poderá ir a 13 pontos. Mas, de toda forma, não alcançará o segundo melhor terceiro colocado geral. Sendo assim, o Inter também já está eliminado.

O Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) decidirá na próxima terça-feira (16/11), sobre a realização ou não da partida.

Santarritense em primeiro no grupo A

Jogando em Varginha, o Santarritense derrotou o VEC por 2 a 0 e se classificou como primeiro colocado do grupo A com 15 pontos na tabela, deixando os donos da casa na segunda posição com 14.

No outro jogo da rodada, o Poços de Caldas venceu o Atlético Três Corações por 2 a 1, e passou para a próxima fase como um dos melhores terceiros colocados.

O Vulcão foi aos mesmos 14 pontos do Varginha, mas perdeu a vice-liderança nos critérios de desempate: o clube teve três vitórias, contra quatro do VEC.

O Atlético Três Corações terminou na quarta posição com 10 pontos, enquanto o Figueirense de São João del-Rey, já eliminado desde a 7ª rodada, se despediu da Segundona com apenas um ponto ganho.

Grupo C foi o mais equilibrado

Os classificados da chave foram decididos nos detalhes após os jogos deste sábado: quatro equipes ainda tinham chances de avançarem.

No Estádio José Mapa Filho, em Ouro Branco, o Contagem que no início da rodada tinha 13 pontos, enfrentou o América de TO, que começou o jogo com 12.

Mesmo com desvantagem na tabela, a equipe do Vale do Mucuri venceu os donos da casa por 2 a 1, e foi a 15 pontos. O Dragão alcançou a primeira colocação do grupo, que já tinha o Manchester de Juiz de Fora classificado com 14. A Capivara não jogou nesta rodada, mas terminou na segunda posição.

O Contagem jogava apenas por um empate, mas com a derrota foi ultrapassado pelo Boston City, que havia começado a rodada com 10 pontos e com um saldo de gols neutro de zero.

A equipe de Manhuaçu, jogando em casa, goleou o lanterna Betis por 4 a 0, e foi a 13 pontos e a quatro gols positivos de saldo. Terminou à frente do time da Região Metropolitana de Belo Horizonte, que concluiu sua participação na fase classificatória com os mesmos 13 pontos, porém com o saldo positivo de três gols, na quarta colocação.

Quartas de finais

De acordo com o regulamento da Segundona, os quatro melhores times da tabela geral de classificação podem optar se jogam ou não a primeira partida em casa, devendo informar a decisão à Federação Mineira de Futebol (FMF) até o primeiro dia útil após o término da rodada. Caso não ocorra manifestação, os jogos serão disputados com o melhor clube decidindo em casa.

No mata-mata, se houver empate nas duas partidas, a melhor campanha avança às semifinais. Os classificados terminaram da seguinte forma:

1° - Uberaba Sport: 16 pontos, 5 vitórias e 18 gols de saldo.

2° - América TO: 15 pontos, 4 vitórias, 5 gols de saldo e 10 gols pró.

3° - Santarritense: 15 pontos, 4 vitórias, 5 gols de saldo e 9 gols pró.

4° - Araxá Esporte: 14 pontos, 4 vitórias e 10 gols de saldo.

5° - Varginha: 14 pontos, 4 vitórias, 5 gols de saldo e 18 gols pró.

6° - Manchester: 14 pontos, 4 vitórias, 5 gols de saldo e 10 gols pró.

7° - Poços de Caldas: 14 pontos e 3 vitórias.

8° - Boston City: 13 pontos: 4 vitórias e 4 gols de saldo.

Os confrontos das quartas de finais, serão:

Partida 1 - Uberaba x Boston City

Partida 2 - América TO x Poços de Caldas

Partida 3 - Santarritense x Manchester

Partida 4 - Araxá x Varginha

Classificação final da 1ª fase