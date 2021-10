Com mineiros bem cotados, Superliga Masculina dá largada neste sábado

Segundo colocado na Superliga 2020/21, O Minas Tênis manteve a base do grupo comandado pelo técnico Nery Tambeiro (foto: Orlando Bento/MTC- 2/3/21) A bola sobe, a partir deste sábado (23/10), para a principal competição do vôlei brasileiro. A Superliga Masculina tem início com a rodada de abertura e times mineiros em quadra. O Montes Claros América joga em casa, no Ginásio Tancredo Neves, no Norte de Minas, diante do Brasília, às 17h. O Cruzeiro recebe o São José, às 19h, no Riachão, em Contagem. Ambas as partidas poderão ter público – reduzido a 25% da capacidade total. No Feminino, a disputa começa no fim de semana seguinte.





Outro representante mineiro, o Uberlândia entrará em quadra amanhã, diante do Blumenau, às 21h, no Ginásio Sebastião Cruz, o Galegão, no interior catarinense. O Canal Vôlei Brasil transmitirá a partida ao vivo em pay-per-view, a exemplo do duelo entre Montes Claros América e Brasília. Já a estreia do Cruzeiro será exibida pelo SporTV.





A Superliga Masculina terá 12 participantes, quatro deles de Minas Gerais. O quinto seria a UFJF, de Juiz de Fora, que ganhou a Superliga B na temporada passada, mas desistiu da competição por não ter garantias de investimento na montagem do time. A exemplo das edições anteriores, os oito melhores avançam para os playoffs em cruzamento olímpico – 1º x 8º e assim por diante. As duas equipes de pior campanha serão rebaixadas. A fase final será no sistema de 'melhor de três jogos', inclusive na decisão.





Mineiros favoritos Em meio a muitas mudanças e reformulações nas equipes, os times mineiros estão bem cotados para brigar pelo título. O Cruzeiro, que conquistou o Campeonato Mineiro pela 12ª vez consecutiva, se reforçou para dar a volta por cima e buscar o heptacampeonato da Superliga, depois da frustrante queda diante do surpreendente Itapetinga na edição passada, nas quartas de final. O time celeste terá o comando do técnico Filipe Ferraz, ex-ponteiro que iniciou nova carreira e assumiu no lugar do argentino Marcelo Mendez. A principal contratação celeste foi o oposto Wallace, que retornou ao clube. O ponteiro Lucas Lóh foi outro a voltar a vestir a camisa estrelada.





Além do grupo forte, que conta com o levantador Cachopa, o central Isac e o oposto cubano López, o Cruzeiro aposta na volta da torcida ao Riachão. Para a estreia, com capacidade reduzida no ginásio, ainda por causa da pandemia, o clube disponibilizou ingressos no site www.centraldoseventos.com.br e também nas bilheterias, a partir das 18h, caso a carga não se esgote. Os preços são R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). O uso de máscara no local é obrigatório, assim como a apresentação de teste com resultado negativo para COVID-19.





O MTC, segundo colocado na Superliga 2020/21, superado pelo Taubaté, que teve o projeto transferido para Natal (RN), manteve a base do grupo comandado pelo técnico Nery Tambeiro. Entre as mudanças, chegaram veteranos como o oposto Leandro Vissotto, o central Maurício Souza, além do cubano Sánchez, que ocupou a vaga deixada pelo compatriota Escobar. Os destaques são o levantador William e o líbero Maique. Outras apostas são o ponteiro Henrique Honorato e o central Matheus Pinta.