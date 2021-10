Messi comanda vitória do PSG

Messi marcou dois gols da vitória de 3 a 2 sobre o RB Leipzig (foto: FRANCK FIFE / AFP)







O atacante argentino Messi comandou a virada do Paris Saint-Germain sobre o RB Leipzig, por 3 a 2, pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Ele marcou dois gols na vitória no Parque dos Príncipes, na capital francesa, que foi transmitida pelo SBT/Alterosa. Mbappe fez o outro. André Silva e Nordi Mukiele fizeram para o time alemão. O grande desfalque do jogo foi Neymar, com dores nos adutores. Ronaldinho Gaúcho, que defendeu a camisa do PSG entre 2001 e 2003, esteve presente no estádio como convidado de honra.





A vitória manteve o PSG na liderança do grupo A, com 7 pontos. Já o RB Leipzig ocupa a lanterna, com três derrotas em três jogos. As duas equipes voltam a se enfrentar em 3 de novembro, às 17h (horário de Brasília), na Alemanha.





O PSG abriu o placar num contra-ataque, logo aos 8min, com Mbappé. O atacante chegou sozinho, pela esquerda, na área, depois de receber passe de Draxler, e chutou no canto direito de Gulacsi. Os alemães empataram aos 27min. Nkunku fez linda enfiada de bola da intermediária na área pela esquerda, Angelino entrou nas costas de Hakimi e cruzou rasteiro. André Silva apareceu livre na segunda trave e soltou uma pancada para o fundo das redes.





O RB Leipzig conseguiu a virada no início do segundo tempo. Aos 11min, Adams fez boa inversão de jogo da meia direita no bico da área pela esquerda. Angelino dominou se livrando de Hakimi e cruzou na área. Na segunda trave, Mukiele surgiu livre nas costas de Kimpembe e acertou lindo chute de primeira para estufar as redes de Navas.





O time francês não demorou para empatar o jogo. Mbappé ganhou dividida de bola com Angelino, invadiu a área e tocou rasteiro para Messi. O argentino bateu de primeira, o goleiro Gulacsi conseguiu defesa parcial, mas a bola bateu na trave esquerda e voltou para ele completar para as redes redes.





O craque argentino virou o jogo logo depois. Aos 28min, ele cobrou pênalti, sofrido por Mbappé, com cavadinha no meio do gol. Aos 49min, Mbappé isolou outra cobrança de pênalti, que poderia ser o quarto gol do PSG.





Também pela Liga dos Campeõs, o Real Madrid goleou o Shakhtar Donetsk por 5 a 0, com dois gols do brasileiro Vinicius Junior, ex-Flamengo. A partida foi realizada no estádio de Kiev, na Ucrânia. O também brasileiro Rodrygo, Benzema e Kryvtsov (contra) completaram o placar do jogo, válido pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.





O Real Madrid chegou aos seis pontos na liderança do grupo D, empatado em pontos com o Sheriff. O Shakhtar amarga a lanterna, com um ponto em três jogos. As equipes voltam a se enfrentar em 3 de novembro, no Estádio Santiago Bernabéu, na Espanha.