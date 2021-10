Cruzeiro desafia líder Coritiba e tenta se manter longe do Z4 da Série B

Matheus Pereira valorizou trabalho de Luxemburgo com jovens (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro) Ainda sem eliminar o risco de queda à terceira divisão, o Cruzeiro desafia a força do Coritiba, líder da Série B, com 54 pontos, em confronto nesta sexta-feira, às 21h30, no Couto Pereira, pela 29ª rodada. A missão da equipe celeste é ganhar em Curitiba para abrir vantagem sobre o 17º colocado, atualmente o Londrina, com 30 pontos.









Em meio à provável permanência do clube na Série B, o técnico Vanderlei Luxemburgo vem aproveitando a oportunidade para trabalhar a evolução de pratas da casa, como o lateral-esquerdo Matheus Pereira, de 20 anos, que já disputou 58 partidas pelo time principal.





"É muito importante para nós, da base, termos oportunidades. O professor Luxemburgo nos dá bastante confiança. Ele colocou os meninos agora, como o Vitor Leque, que subiu recentemente, e nos tem dado muitas chances. Isso é importante".





Citado por Pereira, Vitor Leque foi protagonista na vitória por 2 a 0 sobre o Brasil-RS, domingo, no Independência, pela 28ª rodada da Série B. O garoto de 20 anos abriu o placar para o Cruzeiro em uma jogada na qual driblou dois adversários e bateu de pé esquerdo no canto direito.





Quem deu assistência para Leque foi Thiago, também de 20 anos, que, posteriormente, ampliou a vantagem diante do Xavante com um uma finalização parecida à do colega. Encarregado de substituir Marcelo Moreno, a serviço da Seleção da Bolívia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, o centroavante de 1,90m soma três gols na Série B.





Outros dois atletas oriundos da base entre os titulares são os volantes Adriano, de 21 anos, e Lucas Ventura, de 23. Complementam o time o goleiro Fábio (41), o lateral-direito Cáceres (30), os zagueiros Ramon (26) e Eduardo Brock (30), o armador Giovanni (27) e o atacante Bruno José (23).





A escalação será confirmada por Luxemburgo uma hora antes de a bola rolar no Paraná. Não é possível cravar a repetição do time que bateu o Brasil, uma vez que o treinador promoveu surpresas na formação em compromissos anteriores. Para esta sexta-feira, ele convocou o jovem Vitor Roque, de 16 anos, que marcou 19 gols pelo sub-17 em 2021.





Com essa mescla de jovens e experientes, Cruzeiro tenta superar um adversário repleto de atletas renomados. Um dos destaques é o atacante Léo Gamalho, de 35 anos, vice-artilheiro da Série B, com 12 gols. Outro é o zagueiro Henrique, reserva da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2014.





Três titulares do Coritiba são bastante conhecidos da torcida do Cruzeiro. O volante Willian Farias integrou o grupo campeão brasileiro em 2014, enquanto o armador Robinho e o meia-atacante Rafinha foram bicampeões da Copa do Brasil em 2017 e 2018. Eles fazem parte da "espinha dorsal" do Coxa, que tem 69% de aproveitamento em casa, com oito triunfos, cinco empates e somente um revés.





CORITIBA X CRUZEIRO





CORITIBA

Wilson; Natanael, Henrique, Luciano Castan e Guilherme Biro; Willian Farias, Val (Matheus Sales) e Robinho; Rafinha, Léo Gamalho e Igor Paixão

Técnico: Gustavo Morínigo





CRUZEIRO

Fábio; Cáceres, Ramon, Eduardo Brock e Matheus Pereira; Adriano, Lucas Ventura e Giovanni; Bruno José, Vitor Leque e Thiago

Técnico: Vanderlei Luxemburgo





Motivo: 29ª rodada da Série B





Estádio: Couto Pereira, em Curitiba-PR





Data: sexta-feira, 8 de outubro de 2021





Horário: 21h30





Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)





Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Elicarlos Franco de Oliveira (BA)





VAR: Péricles Bassols Pegado Cortez (SP)