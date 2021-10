Próximo rival do América, Juventude venceu apenas dois dos últimos 10 jogos

Juventude quer ganhar força na briga contra o rebaixamento diante do América; na foto, o capitão William Matheus (foto: Gabriel Tadiotto/ECJuventude) Próximo rival do América na Série A do Campeonato Brasileiro, o Juventude vive fase oscilante e venceu apenas dois dos últimos dez jogos que disputou. A equipe gaúcha, assim como o Coelho, tem a permanência na elite do futebol nacional como principal meta em 2021.









A derrota para o time pernambucano, inclusive, ocorreu na última rodada da Série A, na quarta-feira (6). José Welison, Mikael e Chico marcaram para o Leão da Ilha, enquanto Paulinho Bóia descontou para o Juventude.





O duelo contra o América, no entanto, tem importância crucial para o time gaúcho. Na 15ª posição, com 27 pontos, o Ju só depende de uma vitória dentro de casa para alcançar os mesmos 30 pontos do Coelho, que ocupa a 10ª colocação. Por este motivo, o jogo terá ainda mais 'cara' de confronto direto no Alfredo Jaconi.





No 1° turno, as equipes empataram em 1 a 1 na estreia do técnico Vagner Mancini no clube mineiro. Na ocasião, o atacante Matheus Peixoto - que já deixou o Juventude - abriu o placar aos 36min da primeira etapa, mas viu Juninho Valoura, de pênalti, igualar aos 40min do segundo tempo.





O primeiro duelo entre os times no Brasileirão foi bastante equilibrado. O Coelho teve pequena superioridade em finalizações (12 a 8) e na posse de bola (54% a 46%), mas encontrou dificuldades para criar boas ocasiões de gol.





Em Caxias do Sul, Juventude e América voltarão a medir forças neste sábado (9), às 21h, em partida válida pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.