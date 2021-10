Brasileirão: todos os times na situação atual do Atlético foram campeões

Atlético sonha com a conquista do título do Campeonato Brasileiro (foto: Pedro Souza/Atlético) O Atlético é líder isolado do Campeonato Brasileiro, com 11 pontos de vantagem para Flamengo, Palmeiras e Fortaleza. Além da boa vantagem, uma estatística deixa o clube ainda mais animado na luta para voltar a conquistar a taça após quase 50 anos: todos os clubes que estiveram na situação atual do Galo foram campeões.





São Paulo em 2007: 50 pontos nos primeiros 23 jogos (foi campeão com 77 pontos)

Fluminense em 2012: 50 pontos nos primeiros 23 jogos (foi campeão com 77 pontos)

Cruzeiro em 2013: 50 pontos nos primeiros 23 jogos (foi campeão com 76 pontos)

Corinthians em 2015: 50 pontos nos primeiros 23 jogos (foi campeão com 81 pontos)

Corinthians em 2017: 50 pontos nos primeiros 23 jogos (foi campeão com 72 pontos)

A campanha do Atlético até o momento é brilhante. Somente em 2019, um time superou a marca de 50 pontos no Brasileirão em 23 jogos. O Flamengo, comandado por Jorge Jesus, fez 52. A equipe Rubro-Negra foi campeã com incríveis 90 pontos.

De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, o Atlético tem 87,5% de chance de conquistar o título. Quem está mais perto é o Flamengo, com 8,6%. O Rubro-Negro tem dois jogos a menos que o Galo na competição.

A chance do Alvinegro aumentar esse percentual é neste sábado. O Atlético, melhor mandante do Campeonato Brasileiro, recebe o Ceará, às 16h30, no Mineirão, pela 25ª rodada da Série A.