América amplia as suas chances

O torcedor do América está em êxtase com a excelente fase da equipe na Série A do Campeonato Brasileiro. Invicto há sete jogos, o Coelho superou, na noite de quarta-feira, por 2 a 1, o Palmeiras – então o vice-líder da competição. Com o resultado, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, o América passou a ter mais chances de ir à Copa Libertadores de 2022 do que ser rebaixado à Série B.





Neste momento, o Coelho ocupa a 10ª colocação do Brasileirão, com 30 pontos. Com final brasileira na Libertadores, entre Flamengo e Palmeiras, além de equipes que disputam a Copa do Brasil figurando na parte de cima da tabela, a tendência é que o G6 se transforme em G9 e ofereça, evidentemente, nove vagas para times do Brasil na principal competição do continente.





Segundo os matemáticos da UFMG, diante deste cenário, o Coelho tem 11,5% de chances de disputar a próxima Copa Libertadores da América. Em contrapartida, ainda de acordo com os cálculos da instituição, o América tem apenas 8% de probabilidades de cair à Série B do Campeonato Brasileiro. Nas contas da Federal, uma equipe que chegar aos 58 pontos terá 98,4% de chances de jogar a Libertadores em 2022. Para atingir esta marca, o Coelho precisaria somar outros 28 pontos (de 42 possíveis) – algo como nove vitórias e um empate nos 14 jogos restantes.





O clube mineiro, no entanto, tem a permanência na elite do futebol nacional como principal objetivo na temporada. A 14 jogos do fim da Série A, o time de Vagner Mancini se vê a cinco vitórias de alcançar os 45 pontos – marca considerada como garantia de manutenção na Primeira Divisão. Se a Libertadores e o rebaixamento parecem realidades menos prováveis, a Copa Sul-Americana de 2022 se apresenta como uma possibilidade cada vez mais real.





Para seguir em boa fase, o América visitará o Juventude no sábado (9), às 21h, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. A partida será válida pela 25ª rodada do Brasileirão e representa uma oportunidade para que o Coelho siga subindo na tabela de classificação.





