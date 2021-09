Atlético tenta quebrar série do Palmeiras, que é recorde na Libertadores

Atlético e Palmeiras voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (foto: Pedro Souza/Atlético) Para avançar à final da Copa Libertadores sem depender dos pênaltis, o Atlético precisa vencer o Palmeiras no Mineirão, na próxima terça-feira, em jogo marcado para 21h30. Se conseguir, o time alvinegro findará uma série de 14 partidas de invencibilidade do adversário fora de casa na competição, recorde histórico do torneio.









A última derrota do Palmeiras como visitante na Libertadores foi em 2 de abril de 2019. Na ocasião, o time, então comandado pelo técnico Luiz Felipe Scolari, perdeu por 1 a 0 para o San Lorenzo, na Argentina.





De lá para cá, foram dez vitórias e quatro empates longe do Allianz Parque, com 26 gols marcados e nove sofridos. O triunfo por 1 a 0 sobre o Santos, na finalíssima da Libertadores de 2020, no Maracanã, não entra na conta, já que o jogo foi disputado em campo neutro.





O antigo dono do recorde é o River Plate. Sob o comando de Marcelo Gallardo, o time argentino emendou 12 partidas de invencibilidade fora de casa na Libertadores, entre as edições 2018 e 2019.





Série invicta do Palmeiras como visitante na Libertadores





Melgar-PER 0 x 4 Palmeiras - fase de grupos, em 25/4/2019

Godoy Cruz-ARG 2 x 2 Palmeiras - oitavas de final, em 23/7/2019

Grêmio 0 x 1 Palmeiras - quartas de final, em 20/8/2019

Tigre-ARG 0 x 2 Palmeiras - fase de grupos, em 4/3/2020

Bolívar-BOL 1 x 2 Palmeiras - fase de grupos, em 16/9/2020

Guaraní-PAR 0 x 0 Palmeiras - fase de grupos, em 23/9/2020

Delfín-EQU 1 x 3 Palmeiras - oitavas de final, em 25/11/2020

Libertad-PAR 1 x 1 Palmeiras - quartas de final, em 8/12/2020

River Plate-ARG 0 x 3 Palmeiras - semifinal, em 5/1/2021

Universitario-PER 2 x 3 Palmeiras - fase de grupos, em 21/4/2021

Defensa y Justicia-ARG 1 x 2 Palmeiras - fase de grupos, em 4/5/2021

Independiente del Valle-EQU 0 x 1 Palmeiras - fase de grupos, em 11/5/2021

Universidad Católica-CHI 0 x 1 Palmeiras - oitavas de final, em 14/7/2021

São Paulo 1 x 1 Palmeiras - semifinal, em 11/8/2021