Atlético recebe Fluminense em busca de vaga na semifinal da Copa do Brasil

Artilheiro do Galo na Copa do Brasil, Hulk é esperança de gols (foto: Pedro Souza/Atlético) O Atlético entra em campo na noite desta quarta-feira para buscar sua vaga na semifinal da Copa do Brasil. A partir das 19h, no Mineirão, o Galo recebe o Fluminense. O time alvinegro precisa apenas de um empate em Belo Horizote para ficar entre os quatro melhores times do torneio.









O Atlético, no entanto, aposta no retrospecto recente em casa para garantir a classificação sem sustos. Nos últimos seis jogos realizados no Mineirão, a equipe alvinegra não levou gol.

Atlético 0 (3) x (1) 0 Boca Juniors - 20 de julho de 2021, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores

Atlético 3 x 0 Bahia - 25 de julho de 2021, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro

Atlético 2 x 0 Bahia - 28 de julho de 2021, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil

Atlético 2 x 0 Athletico-PR - 1º de agosto de 2021, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro

Atlético 2 x 0 Palmeiras - 14 de agosto de 2021, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro

Atlético 3 x 0 River Plate - 18 de agosto de 2021, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores





Nesta temporada, o Atlético mandou 23 jogos no Mineirão. Em 14 deles (60,8%), não foi vazado. Foram 18 vitórias, quatro empates e apenas uma derrota - 2 a 1 para o Fortaleza, na estreia no Brasileirão, resultado que levaria a decisão com o Flu para os pênaltis.

Atlético

O Atlético deve ter em campo a base da equipe que venceu o Fortaleza, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. A única mudança será na defesa. Nathan Silva, que disputou a Copa do Brasil pelo Atlético-GO, não poderá defender a equipe alvinegra.

Cuca não informou quem será o substituto. Estão na briga Réver e Igor Rabello. No jogo de ida, Igor foi o titular da equipe alvinegra.

O Galo deve ter uma novidade no banco de reservas. Tchê Tchê treinou normalmente nessa terça-feira e deve ser relacionado. Ele ficou fora do jogo contra o Fortaleza em função de uma torção no joelho esquerdo.

O capitão Junior Alonso pediu atenção ao Atlético, principalmente com o centroavante Fred. Nos dois jogos realizados recentemente, o atacante balançou as redes alvinegras.





"Todo mundo conhece o Fred. É um atacante muito forte, dentro da área é muito perigoso. Também conhecemos a característica dele, dentro da área ele tem uma chance e faz. Então, é nosso trabalho, principalmente dos zagueiros, pegar ele e estar atento ao que acontece durante o jogo", disse o paraguaio.

Fluminense

O técnico Marcão, do Fluminense, tem dúvidas para a partida decisiva contra o Atlético. Os volantes André e Nonato sentiram dores no treino desta terça-feira e podem desfalcar a equipe.

No entanto, o treinador ganhou opções para armar a equipe. Samuel Xavier, Jhon Arias e Martinelli estão à disposição do treinador.

ATLÉTICO X FLUMINENSE





Atlético

Everson; Mariano, Igor Rabello (Réver), Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair, Matías Zaracho e Nacho Fernández; Eduardo Vargas e Hulk

Técnico: Cuca

Fluminense

Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; André (Wellington), Nonato (Martinelli) e Yago; Luiz Henrique, Caio Paulista e Fred

Técnico: Marcão

Motivo: jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil

Estádio: Mineirão

Data: quarta-feira, 14 de setembro

Horário: 19h

Árbitro: Raphael Claus (Fifa/SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa/SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)

VAR: Jose Claudio Rocha Filho (VAR/FIFA/SP)