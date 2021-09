Cruzeiro enfrenta Goiás em jogo-chave para pretensões do clube na Série B

No Cruzeiro desde o início de agosto, Vanderlei Luxemburgo obteve três vitórias e três empates na Série B (66,66% de aproveitamento) (foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro) O Cruzeiro pode subir do 15º para o 12º lugar da Série B do Campeonato Brasileiro no encerramento da 21ª rodada. Para isso, precisa vencer o Goiás nesta terça-feira, às 21h30, no estádio da Serrinha, em Goiânia. O eventual triunfo fará o time celeste chegar a 28 pontos, deixando para trás a Ponte Preta (14º, com 25), o Brusque (13º, com 27) e o Remo (12º, com 27).









Por outro lado, um revés celeste no Centro-Oeste complicaria bastante o sonho da primeira divisão, já que a distância do pelotão de acesso seria mantida em 13 pontos, restando 16 partidas para o fim do campeonato. Além disso, o fantasma do rebaixamento voltaria a assombrar a Toca, uma vez que a vantagem sobre o Vitória, 17º, é de apenas dois pontos: 25 a 23.





Para subir à Série A, o Cruzeiro terá de contabilizar no mínimo 36 pontos nos 17 jogos restantes - mais de 70% de aproveitamento. Seria algo como 11 vitórias, três empates e três derrotas. Assim, um tropeço diante do Goiás não seria o fim do mundo, mas tornaria a já complicada missão ainda mais improvável de ser alcançada.





Principal articulador no meio-campo celeste em passes longos, lançamentos e chutes de fora da área, Giovanni confia no potencial de voltar de Goiânia com o resultado favorável na bagagem. "Estamos jogando fora de casa, mas iremos com o intuito de vencer a partida. Temos que colocar nosso ritmo de jogo, impor nossa maneira de jogar e buscar os três pontos porque nosso objetivo na competição é muito grande".





O técnico Vanderlei Luxemburgo escalará o Cruzeiro com o lateral-direito Raúl Cáceres, recuperado de entorse no tornozelo direito, e deverá utilizar Rômulo no meio-campo ao lado de Adriano. No ataque, Thiago é o principal candidato a suprir a ausência de Marcelo Moreno, a serviço da Seleção da Bolívia nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, da qual é artilheiro isolado, com oito gols.





No Goiás, o técnico Marcelo Cabo conta novamente com o armador Elvis, suspenso na vitória por 2 a 1 sobre o Confiança, em Aracaju-SE, no dia 26 de agosto. Os destaques ofensivos são Alef Manga, com seis gols em 19 jogos, e Nicolas, que balançou a rede cinco vezes em 12 partidas. No estádio da Serrinha, o aproveitamento é de 70% - seis vitórias, três empates e um revés em 10 jogos.





Goiás e Cruzeiro medem forças pela 57ª vez na história. Disputado desde 1972, o duelo tem retrospecto amplamente favorável aos mineiros: 31 vitórias, 11 empates e 14 derrotas, com 74 gols a favor e 53 contra. Considerando os dez encontros recentes, a supremacia da Raposa é ainda maior: oito triunfos, um empate e apenas um revés.





GOIÁS X CRUZEIRO





GOIÁS

Tadeu; Apodi, David Duarte, Reynaldo e Hugo; Rezende, Caio Vinícius e Elvis; Diego, Nicolas e Alef Manga

Técnico: Marcelo Cabo





CRUZEIRO

Fábio; Cáceres, Ramon, Eduardo Brock e Matheus Pereira; Adriano, Rômulo e Giovanni; Wellington Nem, Bruno José e Thiago (Rafael Sobis)

Técnico: Vanderlei Luxemburgo





Motivo: 22ª rodada da Série B





Estádio: Hailé Pinheiro (Serrinha), em Goiânia





Data: terça-feira, 7 de setembro de 2021





Horário: 21h30





Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)





Assistentes: Rafael da Silva Alves e Michael Stanislau (RS)





VAR: Bráulio da Silva Machado (SC)