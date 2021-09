Amigos, amigos, Seleções à parte

Neymar e Messi, que estão novamente juntos, agora no Paris Saint-Germain, revivem dia de adversários nesta tarde (foto: BERTRAND GUAY/AFP)



Novamente companheiros de equipe, agora no badalado Paris Saint-Germain, Neymar e Messi voltarão a medir forças por suas seleções quase dois meses depois de decidirem a Copa América no Maracanã. Quando a bola rolar às 16h, em São Paulo, os camisas 10 serão protagonistas de um novo duelo entre Brasil e Argentina, desta vez em jogo atrasado da sexta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.



A dupla, mais uma vez, está sob os holofotes. Neymar, por causa das recentes críticas de estar “fora de forma”, o que ele vem ironizando seguidamente. Ontem, postou em suas redes sociais uma sequência de fotos sem camisa, para exibir o abdômen definido. Usando um emoji com um par de olhos arregalados, escreveu: “Ué”, como que rebatendo os questio- namentos.

O atacante teria sido flagrado com algumas gordurinhas a mais nas férias após a Copa América, e alguns torcedores o acusaram de ainda estar "gordo" e jogando acima do peso. Ele segue sendo o principal nome da equipe de Tite.





Já o astro argentino levou uma dura entrada de um zagueiro da Venezuela, na rodada anterior das Eliminatórias Sul-Americanas, e havia o temor de que desfalcasse sua seleção. O técnico Lionel Scaloni garante que não há problema: “Leo (Messi) está bem. Foi um susto, mas felizmente está tudo bem”.





Para o time verde-amarelo, a vitória significará mais um passo para garantir a vaga na Copa do Mundo do Catar. Para os alvicelestes, além de voltar a vencer o arquirrival, o triunfo comprovará a evolução significativa sob o comando de Lionel Scaloni. Com sete vitórias seguidas, ampliar a marca significa a possibilidade de a Seleção Brasileira abrir nove pontos de vantagem sobre a principal rival no continente. Será um clássico entre as duas únicas equipes invictas nas Eliminatórias.





O confronto está longe de ser uma tentativa de revanche para os brasileiros, após a primeira derrota numa final de Copa América em casa, em julho. No entanto, os últimos embates com os argentinos trazem certa apreensão para Tite e seus comandados: o Brasil venceu apenas dois e perdeu quatro nos últimos seis jogos. O êxito verde-amarelo mais recente foi em outubro de 2018, por 1 a 0, na Arábia Saudita, gol do zagueiro Miranda.





Coincidentemente, o defensor do São Paulo será uma das novidades nesta tarde, no lugar do suspenso Marquinhos. Mas Tite pode fazer outras mudanças, já que aprovou o desempenho de Gerson e Everton Ribeiro no segundo tempo da vitória sobre o Chile. A tendência é que eles ocupem as vagas de Bruno Guimarães e Vinícius Júnior, respectivamente.





Tite afirma que o jogo com a Argentina tem sempre uma conotação diferente: “A gente só rivaliza com quem admira. São jogos assim, como quando enfrentamos Boca, River, Estudiantes, San Lorenzo, Racing... É outra atmosfera. Mas o que não podemos é jogar o jogo antes. Temos de absorver energia, ter serenidade, equilíbrio, discernimento. É um jogo emocional que mobiliza, que provoca perguntas, mas essa ponderação é fundamental”.





O treinador não contará com seis atletas que começaram a decisão da Copa América: Ederson, Renan Lodi, Thiago Silva, Fred, Everton Cebolinha e Richarlison. Ele teve de remontar o grupo depois que a Federação Inglesa não liberou os jogadores que atuam no país por causa da exigência de 10 dias de quarentena no retorno.





Anvisa A Argentina, por sua vez, pode ficar desfalcada do goleiro Martínez e do armador Lo Celso, titulares de Scaloni, além dos Cristian Romero e Buendía. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e a Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo investigam os jogadores, que atuam em clubes da Inglaterra, por possível descumprimento da regra sanitária de prevenção à COVID-19.





De acordo com portaria do governo brasileiro, viajantes com passagem por Reino Unido, África do Sul ou Índia devem cumprir quarentena de 14 dias ao ingressar em território brasileiro.





Os órgãos fizeram uma visita técnica ao hotel dos argentinos, mas não emitiram parecer.

Eles embarcaram da Europa para a Argentina no início da semana e depois seguiram para a Venezuela, onde enfrentaram a seleção da casa. Por fim, chegaram ao Brasil sem cumprir o prazo exigido, o que pode tirá-los de campo no jogo em São Paulo.





Diferentemente da CBF, os argentinos fizeram acordo com a Federação Inglesa para a liberação dos atletas para dois dos três jogos das Eliminatórias.