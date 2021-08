De olho na vantagem

Recuperado de lesão na coxa direita, o lateral Mariano tem chance de reaparecer em Bragança Paulista no lugar de Guga (foto: BRUNO CANTINI/ATLÉTICO - 4/8/20)

O Atlético entra em campo às 20h30 de hoje, pela 18ª da Série A do Campeonato Brasileiro, com duas grandes expectativas. A primeira e mais importante delas: vencer o Red Bull Bragantino no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, e assegurar uma boa vantagem de pontos na liderança. A outra – que talvez desperte tanta ansiedade nos torcedores quanto a anterior – é a provável estreia do centroavante Diego Costa.O espanhol de 32 anos avançou rapidamente no processo de recondicionamento físico e se integrou ao elenco alvinegro na sexta-feira, em Atibaia, onde o grupo se preparou para o jogo do fim de semana. A tendência é que Diego fique no banco de reservas e seja acionado pelo técnico Cuca no decorrer do difícil duelo.Líder, o Atlético soma 38 pontos. Já o Red Bull Bragantino tem 31, mas perdeu a quarta posição para o Flamengo, que ontem goleou o Santos por 4 a 0 na Vila Belmiro – gols de Gabriel (3) e Andreas Pereira. Em outra partida da rodada, Sport (18ª) e Chapecoense (lanterna) ficaram no 0 a 0.Campeão mineiro, semifinalista da Libertadores, líder da Série A e nas quartas de final da Copa do Brasil, o Atlético vive, até aqui, uma temporada perfeita. Porém, ir bem em todas as competições custa caro para a condição física dos jogadores. O elenco não tem uma “semana cheia” (sem jogos) desde abril.As partidas em sequência terão uma pausa em breve. O duelo com o Red Bull Bragantino é o último antes de um intervalo de 14 dias sem ir a campo. O descanso só foi possível porque o alvinegro teve jogadores convocados pela Seleção Brasileira (Guilherme Arana, Everson e Hulk), o que ocasionou uma alteração no calendário para não desfalcar o time em competições nacionais durante a disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.“Muito difícil. A gente está jogando segunda, quinta, domingo à noite. O nosso adversário não jogou no meio de semana. Então, está com a semana cheia de trabalho, teve descanso, joga em casa, sem viagem. É muito difícil jogar numa alta intensidade em três jogos por semana e não machucar”, desabafou Cuca.A tendência é que, mesmo em meio à “maratona” de jogos, o treinador atleticano mantenha a base da equipe titular dos últimos compromissos. O Galo vem de empate por 1 a 1 com o Fluminense, no Rio. Nathan Silva retorna à zaga. Ele ficou de fora da vitória por 2 a 1 sobre o mesmo Fluminense na quinta-feira, mas pelas quartas de final da Copa do Brasil, por veto legal, já que havia atuado na competição pelo Atlético-GO.É possível que o lateral-direito Mariano, recuperado de lesão muscular na coxa direita, volte ao time no lugar de Guga, que o substituiu nas últimas duas partidas. No meio-campo, Allan cumpre suspensão por causa do acúmulo de três cartões amarelos e deve dar lugar a Tchê Tchê. O volante Jair, com problema também na coxa direita, segue em tratamento.O América entra em campo contra o Ceará, às 11h, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, muito pressionado. O Coelho, na vice-lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro, vai em busca dos três pontos em partida pela 18ª rodada. O time vem de derrota no Horto para o Bragantino (2 a 0).Na zona de rebaixamento em 12 das 17 rodadas, o desafio do alviverde é iniciar a tão esperada reação para seguir na elite nacional em 2022. O adversário, porém, promete dificultar bastante. O Ceará faz boa campanha e tenta entrar no G-6, que garante vaga na próxima Copa Libertadores.O técnico Vágner Mancini precisa lidar com alguns problemas para montar o América que começa jogando. Os atacantes Chrigor e Léo Passos, o volante Zé Ricardo, o meia Alê e o goleiro Jori foram diagnosticados com COVID-19 na semana passada e permanecem em isolamento, seguindo o protocolo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).Outros três atletas estão no departamento médico: o lateral-direito Eduardo (dor na tíbia esquerda), o atacante Yan Sasse (lesão na coxa direita) e o lateral-esquerdo Alan Ruschel (incômodo no joelho direito).Já o atacante Ribamar segue o trabalho de transição depois de se recuperar de lesão na parte posterior da coxa esquerda. Ele ficou 46 dias em tratamento. Sua última partida com a camisa do Coelho foi a derrota para o Atlético (0 a 1), pela 11ª rodada do Brasileirão.Por fim, surgiu a informação de que o zagueiro Eduardo Bauermann pode ter sido diagnosticado com COVID-19. O América não confirmou. Procurada, a assessoria de imprensa não comentou os resultados dos exames. Se Bauermann não puder atuar, seu substituto deve ser Lucas Kal.Se o Coelho enfrenta dificuldades, o Ceará faz campanha segura neste Brasileiro, sonhando até com vaga na Libertadores 2022. O time nordestino, porém, tentará algo inédito até agora na edição deste ano da competição nacional de pontos corridos: vencer fora de casa.Em oito rodadas como visitante, tem performance crítica. Longe do Estádio Castelão, onde manda a maioria dos seus jogos, o Vozão tem seis empates e duas derrotas, com cinco gols a favor e nove contra. O aproveitamento de somente 25% o coloca à frente apenas da Chapecoense, com 14,81% dos pontos conquistados nesse quesito.O técnico Guto Ferreira terá cinco baixas para o duelo. O goleiro João Ricardo, que se submeteu a artroscopia no joelho direito, e o volante Oliveira, livre de lesão, permanecem em período de transição. Já o zagueiro Klaus ainda se recupera da cirurgia no ombro direito. O lateral-direito Buiu, com inflamação no joelho direito, e o atacante Mendoza, com desgaste muscular, serão desfalques.