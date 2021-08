Atlético empresta Daniel Penha e Iago Maidana para clubes do exterior

Iago Maidana disputou 45 jogos pelo Galo de 2018 a 2020 (foto: Bruno Cantini/Atlético) O Atlético acertou o empréstimo de dois jogadores para clubes do exterior. O meia Daniel Penha, de 22 anos, defenderá o Newcastle Jets, da Austrália, enquanto o zagueiro Iago Maidana, 25, vestirá a camisa do Gil Vicente, de Portugal. A ideia é que a dupla ganhe minutos em campo, fique valorizada e proporcione retorno financeiro ao clube.









"Estamos muito satisfeitos em receber Daniel Penha no Newcastle Jets. Ele é um talento excelente. Conheci o Daniel há algum tempo e vi o seu crescimento ao longo de 2021. O seu estilo e o nosso estão muito alinhados. Estou confiante que os nossos torcedores irão apreciar as suas qualidades".





Com relação a Iago Maidana, o Gil Vicente ainda não anunciou a contratação, porém a imprensa portuguesa destaca desde o início do mês o interesse do clube no defensor que marcou oito gols em 55 partidas pelo Sport de março de 2020 a julho de 2021. Os Galos iniciaram o Campeonato Português com duas vitórias e uma derrota nas três primeiras rodadas.