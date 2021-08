Cruzeiro vence. E respira

Thiago entrou na segunda etapa e marcou o gol celeste no Recife: alívio celeste, que tentará arrancada em casa (foto: PAULO PAIVA/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO)





Depois de dois empates seguidos (Vitória e Sampaio Corrêa), o Cruzeiro bateu o Náutico por 1 a 0 ontem, no Estádio dos Aflitos, no Recife, e voltou a somar três pontos na Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante Thiago marcou o único gol do jogo, aos 37 minutos do segundo tempo.





Com o resultado, o Cruzeiro se afastou da zona de rebaixamento. Os mineiros agora recebem o Confiança, sexta-feira, às 21h30, no Mineirão. A partida marcará o retorno dos torcedores celestes ao estádio depois de um ano e cinco meses. Ingressos já começam a ser vendidos hoje, com 30% da capacidade, cerca de 18 mil bilhetes.





Náutico e Cruzeiro protagonizaram um primeiro tempo de pouca inspiração nos Aflitos. Com muitos passes errados, o jogo acabou travado no meio-campo e com pouquíssimas chances de gol. Aos 19 minutos, Dudu (uma das surpresas na escalação celeste) fez boa jogada pela esquerda, cruzou para Bruno José, mas o atacante não conseguiu completar com sucesso uma tentativa de voleio.





Chamou atenção no tempo inicial o volume de reclamações, especialmente dos técnicos Hélio dos Anjos e Vanderlei Luxemburgo, e o alto número de faltas – 13 dos donos da casa e sete cometidas pelos mineiros. Djavan, do Náutico, e Adriano, do Cruzeiro, deixaram a primeira etapa com cartões amarelos.





A volta do intervalo não significou grandes mudanças no perfil do confronto. Ainda assim, muito em função do desgaste físico das equipes, foram se abrindo mais espaços para encontrar chances. O Cruzeiro criou em maior número, mas teve pouca efetividade nas finalizações. Dudu e Claudinho, que entrou na etapa final, desperdiçaram boas oportunidades.





A insistência deu frutos ao Cruzeiro. Aos 37 minutos, após entrar na vaga de Marcelo Moreno, o atacante Thiago aproveitou rebote da falta cobrada por Eduardo Brock e abriu o placar: 1 a 0. Nos minutos finais, o time celeste teve maturidade para não sofrer contra-ataques e segurou a vitória.





JEJUM QUEBRADO Herói, Thiago estava há mais de um ano sem balançar a rede pela Raposa. Seu último gol havia sido em 26 de julho de 2020, no triunfo por 3 a 0 sobre a URT, no Mineirão, pela primeira fase do Estadual. Desde então, o centroavante passou em branco em 33 partidas (apenas cinco como titular) e chegou a ser “emprestado” ao time sub-20 diante da concorrência na posição.