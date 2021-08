Em confronto direto, América visita Chapecoense para fugir do Z4 da Série A

Se vencer a Chape, América deixará o Z4 do Brasileirão (foto: Marina Almeida / América) Na briga contra o rebaixamento, o América encara a Chapecoense nesta segunda-feira (16), às 20h, pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo será disputado na Arena Condá, em Chapecó-SC. O retrospecto geral entre as equipes é de oito jogos, totalizando quatro vitórias da equipe catarinense e quatro empates.









O América é o 18º colocado do Brasileirão, com 14 pontos. Se superar o Verdão do Oeste nesta noite, a equipe alviverde ganhará duas posições e deixará o Z4. Sport (17º, com 15) e Cuiabá (16º, com 17) serão ultrapassados.





Baixas e dúvidas





Para o duelo desta segunda-feira, a tendência é que o técnico Vagner Mancini repita boa parte da formação utilizada contra o Fluminense. Com a semana livre de compromissos, o treinador teve tempo para fazer ajustes e testar novas peças no esquema tático. Porém, a principal dúvida do comandante está na defesa.





Poupado na última partida, o lateral-esquerdo Alan Ruschel voltou às atividades no CT Lanna Drumond, em BH, depois de sentir um desconforto na coxa esquerda. João Paulo foi o escolhido para substituir o defensor.





O Coelho não tem desfalques por cartões, mas sim por lesão. Os atacantes Yan Sasse, com dores na coxa da perna direita, e Ribamar, com estiramento na posterior da coxa esquerda, seguem em tratamento. A terceira baixa é o lateral-direito Eduardo. Ele passou, no sábado (14), por um procedimento para tratar a fratura por estresse sofrida na tíbia da perna esquerda.





Por outro lado, a Chapecoense terá mudanças no time titular. No gol, João Paulo deve ser preservado, dando lugar a Keiller. Na zaga, Ignácio e Felipe Santana estão entregues ao departamento médico e, assim, o técnico Pintado pode promover a estreia de Jordan.





CHAPECOENSE X AMÉRICA-MG





Chapecoense





Keiller; Matheus Ribeiro, Jordan, Kadu e Busanello; Moisés Ribeiro (Alan Santos), Anderson Leite e Denner; Geuvânio, Fernandinho (Bruno Silva) e Anselmo Ramon.





Técnico: Pintado





América





Matheus Cavichioli, Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva, Ramon e João Paulo (Alan Ruschel); Alê, Ademir, Felipe Azevedo, Chrigor e Fabrício Daniel.





Técnico: Vagner Mancini





Motivo: 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Data e horário: segunda-feira, 16 de agosto de 2021, às 20h

Local: Arena Condá, em Chapecó-SC

Árbitro: Douglas Schwengber da Silva (RS)

Assistentes: Leirson Peng Martins e Lucio Beiersdorf Flor (RS)

VAR: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)

Transmissão: Premiere e SporTV