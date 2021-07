(foto: Jeff PACHOUD/AFP)





COVID avança

O técnico da Seleção Tcheca de vôlei de praia, Simon Nausch, testou positivo em um exame para COVID-19 realizado na Vila Olímpica (foto), um dia depois do anúncio do contágio de um dos jogadores, Ondrej Perusic. Já a chilena Fernanda Aguirre, atleta de taekwondo na categoria 57 quilos, teve diagnóstico confirmado para a doença ao desembarcar em Tóquio. Como terá de cumprir quarentena por 10 dias, está fora dos Jogos Olímpicos. Suas lutas seriam no domingo.





Novo lema

Em decisão inédita, o Comitê Olímpico Internacional (COI) aprovou por unanimidade a mudança no tradicional slogan "Mais rápido, mais alto, mais forte" para adicionar a palavra "juntos". Dessa forma, o novo lema fica "Mais rápido, mais alto, mais forte – juntos". Para o COI, a inovação representa com mais fidelidade o espírito esportivo.





Na pista

Os skatistas brasileiros tiveram ontem o primeiro contato com a pista de aquecimento do Ariake Sports Park Skateboarding, palco oficial da modalidade nos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020. Os seis atletas da Seleção, que entram com favoritismo a medalhas, estiveram em ação por duas horas. No street feminino, além de Leticia Bufoni, o Brasil conta com Pâmela Rosa e Rayssa Leal. No masculino, estão Felipe Gustavo, Giovanni Vianna e Kelvin Hoefler. A disputa começa no domingo, com o street masculino. No dia seguinte, será a vez das mulheres.